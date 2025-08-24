Lo hizo otra vez: Mirtha Legrand incomodó a Marixa Balli con una inesperada pregunta

Además de hablar del fentanilla y Gimena Accardi, Mirtha Legrand le preguntó a Marixa Balli por su huída de LAM.

La renuncia de Marixa Balli a LAM fue uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. La panelista de Ángel de Brito había argumentado que se iba del programa porque estaba cansada y porque tenía que dedicarse a la apertura de un nuevo local de su marca. Sin embargo, en el fondo, la verdadera razón de su salida era un misterio que solo algunos sabían, y que la propia Mirtha Legrand se encargó de indagar.

marixa balli (1) Marixa Balli le dijo adiós a Ángel de Brito. Redes sociales El misterio que se escondía detrás de la renuncia de la bailarina quedó en evidencia en el programa La Noche de Mirtha. La conductora, con su estilo directo y sin filtros, no dudó en preguntarle a Marixa sobre su salida del canal. "Te fuiste del canal", le comentó, buscando una respuesta que confirmara lo que ya se rumoreaba en el ambiente.

Marixa, sin embargo, se mostró evasiva y no quiso dar detalles: "Me fui de América". Mirtha, que no es de quedarse con las ganas, insistió. "¿Te vas a otro canal?", le preguntó. La bailarina, buscando evadir la pregunta, respondió con un giro inesperado: "Si Dios quiere me voy de viaje con Marley a India con Por el Mundo".

Marixa Balli le contó todo a Mirtha Legrand tras una incómoda pregunta. La confirmación llegó horas más tarde. El propio Ángel de Brito reveló el gran secreto de Marixa Balli: su salida de América no fue por cansancio ni por su negocio, sino por una jugosa oferta de la competencia. El conductor de LAM dio la noticia en su programa y confirmó que la bailarina dejó un canal para sumarse a Telefe, la cadena en la que trabajará en sus próximos proyectos.