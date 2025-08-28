Después del fútbol, cuál crees que es el deporte con más seguidores y con mejor presente en Mendoza

Mendoza atraviesa un buen momento general en lo deportivo. Se destaca el fútbol con 2 equipos en Primera. ¿Qué otros deportes se llevan el protagonismo?

Mendoza atraviesa un buen momento en lo deportivo. Más allá de algunas particularidades a analizar, en líneas generales, la provincia se ha posicionado nacional e internacionalmente gracias a algunas disciplinas, como no ocurría antes.

El fútbol es, como siempre, el deporte más popular, con más seguidores y con más chicos que lo practican, y el que hoy se lleva todas las miradas, con Godoy Cruz e Independiente Rivadavia en Primera División y Gimnasia y Esgrima y Deportivo Maipú en la Primera Nacional. Incluso, el Tomba con participación en torneos internacionales.

Pero hay otros deportes en los que Mendoza también aparece con protagonismo y en los que sus deportistas están dejando su huella. Provocando, al mismo tiempo, que cada vez tengan más seguidores y chicos que buscan sumarse a esas disciplinas.

El rugby es uno de ellos. Se trata de un deporte con muchos seguidores en la provincia históricamente. Hoy, muchos jugadores mendocinos compiten en las mejores ligas y en los mejores clubes del mundo y, al mismo tiempo, las selecciones nacionales desde Los Pumas hasta las juveniles se nutren del rugby de nuestra provincia.

Situación similar ocurre con el hockey sobre césped. Las Leonas y Los Leones, así como en las selecciones juveniles, son varios los jugadores de Mendoza que suman cada vez más protagonismo.