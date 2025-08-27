La tormenta de Santa Rosa este año llega puntual

La tormenta de Santa Rosa llegará puntual con tormentas y mucha lluvias . El invierno se está despidiendo con características primaverales, dadas por una atmósfera estable y cielos mayormente libres de nubosidad, a lo que se suma una marcada circulación del sector norte, lo que favorece el aumento de temperaturas en gran parte del centro del país.

El resto de los días hábiles de la semana hábil continuará sin mayores cambios, salvo por los vientos que se ubicarán del este o noreste con intensidad en aumento, al igual que tendremos un gradual ascenso en las temperaturas mínimas, en tanto que las máximas continuarán estando en torno de los 20 °C. Hacia el viernes, la nubosidad comenzará a dar el presente, en forma parcial.

Hacia el 30 de agosto podría gestarse un centro de bajas presiones ( ciclogénesis ) en la porción central del país, lo que implica la formación áreas con lluvias , chaparrones y tormentas de variada intensidad, con valores significativos de precipitación acumulada sobre Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En el caso del AMBA, la desmejora será notoria a partir de la tarde del sábado 30, con lluvias y tormentas que serán de moderada intensidad.

El día más complejo en cuanto a fenómenos meteorológicos, será el domingo 31, con probables lluvias de variada intensidad y tormentas aisladas que estarían afectando de inicio a fin durante el día en Buenos Aires, pero especialmente en todo el centro del país donde se esperan las precipitaciones más intensas, con acumulados totales que pueden superar ampliamente los 100 mm.

No solo lluvias y tormentas… también estará ventoso

El viento será también protagonista, ya que, de acuerdo con nuestras previsiones, además de las precipitaciones persistentes el domingo sobre el AMBA se pueden registrar ráfagas mayores a 50 km/h, en tanto que hacia el centro y oeste del país se esperan vientos persistentes de más de 50 km/h, con ráfagas superiores.

Hasta el momento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se acumularon unos 130 mm durante el mes de agosto. Las previsiones para este fin de semana, pueden hacer que el mes se despida con acumulados cercanos a los 200 mm, casi el triple de los 70 mm que suelen acumularse en promedio durante este mes.

Este año, el tiempo le dará la razón al mito de la Tormenta de Santa Rosa, algo que ha sucedido en promedio, el 57 % de las ocasiones en fechas cercanas al 30 de agosto.

* Christian Garavaglia, meteorólogo experto de Meteored Argentina.