En homenaje a Enrique Shaw se celebra el Día Nacional de la Comunidad Empresarial

El Día Nacional de la Comunidad Empresarial ACDE rinde homenaje a Enrique Shaw, pionero en la integración de la ética y los negocios en Argentina.

Este 27 de agosto se conmemora en todo el país el Día Nacional de la Comunidad Empresarial, instituido por ley del Congreso de la Nación en recordación y homenaje a Enrique Shaw, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y empresario argentino en camino a la beatificación.

La fecha busca reconocer el aporte de los dirigentes de empresa argentinos al desarrollo social y económico, inspirados en la figura de Shaw, pionero en promover una vocación empresarial con sentido ético, humano y cristiano, que pusiera a la persona en el centro de las decisiones.

SHAW Enrique Shaw, pionero en promover una vocación empresarial con sentido ético, humano y cristiano. Archivo MDZ. Enrique Shaw pionero en promover valores en la empresa En este marco, ACDE convoca a los dirigentes de empresa de todas las creencias a renovar su compromiso con la inversión, la generación de trabajo y la creación de valor comunitario. “Vivimos tiempos de cambios profundos, con oportunidades que requieren responsabilidad y visión. Las empresas debemos asumir ese desafío con foco en las personas y en la comunidad que compartimos”, señaló su presidente, Silvia Bulla.

La dirigente subrayó además que, si bien algunos sectores muestran un fuerte dinamismo, otros atraviesan procesos de reconversión que exigen atención y acompañamiento. “El camino hacia una Argentina próspera debe incluir a todos, especialmente a quienes corren riesgo de quedar al costado”, expresó.