En homenaje a Enrique Shaw se celebra el Día Nacional de la Comunidad Empresarial

El Día Nacional de la Comunidad Empresarial ACDE rinde homenaje a Enrique Shaw, pionero en la integración de la ética y los negocios en Argentina.

Enrique Shaw, empresario argentino en camino a la beatificación.

Archivo MDZ

Este 27 de agosto se conmemora en todo el país el Día Nacional de la Comunidad Empresarial, instituido por ley del Congreso de la Nación en recordación y homenaje a Enrique Shaw, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y empresario argentino en camino a la beatificación.

La fecha busca reconocer el aporte de los dirigentes de empresa argentinos al desarrollo social y económico, inspirados en la figura de Shaw, pionero en promover una vocación empresarial con sentido ético, humano y cristiano, que pusiera a la persona en el centro de las decisiones.

SHAW
Enrique Shaw, pionero en promover una vocación empresarial con sentido ético, humano y cristiano.

Enrique Shaw pionero en promover valores en la empresa

En este marco, ACDE convoca a los dirigentes de empresa de todas las creencias a renovar su compromiso con la inversión, la generación de trabajo y la creación de valor comunitario. “Vivimos tiempos de cambios profundos, con oportunidades que requieren responsabilidad y visión. Las empresas debemos asumir ese desafío con foco en las personas y en la comunidad que compartimos”, señaló su presidente, Silvia Bulla.

La dirigente subrayó además que, si bien algunos sectores muestran un fuerte dinamismo, otros atraviesan procesos de reconversión que exigen atención y acompañamiento. “El camino hacia una Argentina próspera debe incluir a todos, especialmente a quienes corren riesgo de quedar al costado”, expresó.

cropped-Silvia-Bulla-Banner
Silvia Bulla, presidente de ACDE.

Finalmente, Bulla recordó que el testimonio de Enrique Shaw continúa inspirando a más de mil socios de ACDE: “Nos enseñó que la noble vocación empresarial puede y debe estar al servicio de la vida de los trabajadores y de la comunidad en su conjunto”.

