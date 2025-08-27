Últimos días: Banco Nación te devuelve $15.000 en combustibles YPF

Quedan pocos días para aprovechar el reintegro mensual de hasta $15.000 en combustibles YPF pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de MODO.

Si las personas adicionales van a cargar, verificá que tengan su cuenta monetaria abierta en el banco para recibir la devolución.

Banco Nación mantiene activa una promoción que alivia el gasto de combustibles y que ya transita su tramo final. Hasta el 30 de agosto de 2025, quienes carguen en estaciones YPF pueden obtener un reintegro con tope de $15.000 por mes y por cliente.

La propuesta está disponible todos los días y funciona dentro de la app BNA+ usando MODO: se escanea el código QR del comercio, se elige la tarjeta de crédito participante y se confirma la operación.

El requisito clave es pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación. No generan beneficio los pagos hechos con saldo en cuenta, transferencias u otras billeteras; el circuito debe completarse desde BNA+ usando MODO. La promoción es exclusiva para cartera de consumo y excluye versiones corporativas. Si la compra se realiza con una tarjeta adicional, la persona adicional tiene que contar con una cuenta monetaria en el BNA para recibir la devolución. Ese detalle es importante para hogares donde los adicionales también cargan combustible y quieren ver acreditado el reintegro sin demoras.

estaciones de servicio ypf nafta(1).JPG Un dato útil para ordenar las finanzas del hogar: si una misma persona usa dos tarjetas de crédito del Banco Nación, el tope no se duplica; el límite es por cliente. ALF PONCE / MDZ Cómo funciona el reintegro de la promoción del Banco Nación La dinámica es simple y conocida para quienes ya usan QR. Se inicia el pago desde BNA+, se selecciona MODO, se escanea el QR de la estación y se elige la tarjeta de crédito del Banco Nación. Cuando hay varias cargas dentro del mismo mes, los reintegros se van acumulando hasta alcanzar el tope mensual establecido para cada cliente.

La campaña rige desde el 1 de enero y tendrá validez hasta el sábado 30 de agosto de 2025, sin restricciones por día de la semana. El tope es de $15.000 por mes por cliente, independientemente de cuántas veces se cargue. En la práctica, se puede fraccionar el gasto en varias visitas y sumar devoluciones hasta llegar al límite. El alcance es nacional en estaciones YPF adheridas que cobren con QR MODO. Antes de pagar, conviene verificar que el comercio opere con el QR correcto y que la tarjeta elegida sea una Visa o Mastercard de crédito del BNA habilitada en la app.