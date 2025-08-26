La promoción del Banco Nación para viajar por Aerolíneas Argentinas con descuento

El Banco Nación presentó una serie de beneficios para sus clientes con el objetivo de fomentar los viajes dentro del país. La medida se enmarca en las promociones del Travel Sale 2025 y busca que los usuarios conozcan cada rincón de Argentina con descuento en sus vuelos.

La propuesta incluye facilidades de pago en vuelos, hoteles, hosterías y alquiler de autos, disponibles a través de tarjetas de crédito de la entidad y de la billetera digital BNA+.

Con estas promociones, el Banco Nación busca respaldar al sector turístico , uno de los motores de la economía argentina, al tiempo que ofrece a sus clientes mayores facilidades para planificar escapadas y vacaciones dentro del país.

En la primera jornada del Travel Sale 2025, que se extiende hasta el 31 de agosto, un 67% de las compras estuvo orientada al turismo nacional con destinos como Iguazú, Buenos Aires, Bariloche, Córdoba y Mendoza como los más elegidos.

De esta forma, el Banco Nación se suma a la ola de promociones para que más argentinos conozcan estos y otros lugares del país.

Desde las oficinas del Banco Nación remarcaron que es clave y muy importante cumplir con los requisitos que exige la entidad financiera.