Cómo aprovechar el tremendo descuento del Banco Nación en apps de viajes

Si sos de los que les gusta viajar en Cabify y no usar tanto el auto los fines de semana o para ir al trabajo, esta promoción del Banco Nación sin dudas que está diseñada perfectamente para vos. La misma busca un reintegro jugoso para el usuario y sigue vigente hasta fines de septiembre.

El Banco Nación confirmó que el reintegro del 30% del valor de cada viaje realizado por la aplicación Cabify sigue en pie ante la consulta de miles de usuarios. Por cada traslado, el reintegro máximo es de $2.000, con la posibilidad de llegar a un ahorro total mensual de $20.000.

Desde la entidad bancaria indicaron que el pago debe hacerse con tarjeta de crédito Mastercard del Banco Nación para que pueda computarse el reintegro y la promoción con esta plataforma de viajes .

Esta promoción se junta con la que beneficia también a quienes viajen en colectivo y cuyo descuento cubre casi la totalidad del pasaje.

El beneficio rige en distintas localidades del país: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba (capital), Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Bariloche, Corrientes y San Miguel de Tucumán. No se requiere inscripción ni activación previa; basta con pagar con la tarjeta y el reintegro se acredita de manera automática.

Los sindicatos de choferes reclaman que el gobierno municipal cumpla con la ordenanza que prohíbe las plataformas de transporte, como Uber y Cabify. Descuentos del Banco Nación para viajar en Cabify.

Cómo se aplica la devolución

El dinero no se devuelve al instante, sino que se verá reflejado dentro de los próximos dos resúmenes de la tarjeta de crédito.

Para optimizar el beneficio, lo recomendable es que cada viaje tenga un costo aproximado de $6.600, ya que el 30 % de esa cifra equivale al tope de devolución por operación (unos $2.000). Como el límite es de 10 viajes por mes, la forma de alcanzar el máximo ahorro es realizar esos traslados con Cabify y, en caso de necesitar más, utilizar otro medio de pago.

Desde que la promoción entró en vigencia miles de argentinos pudieron aprovecharla y ahora conocieron que se extenderá hasta el 30 de septiembre, por lo que podrán disfrutarla un tiempo más para poder viajar con un alivio para el bolsillo.