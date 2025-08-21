Ahorro en estaciones de servicio: usa Banco Nación y recupera hasta $20.000 en tu carga de combustible

Banco Nación lanzó una promoción que apunta directo al bolsillo de los conductores. Todos los días, hasta el 30 de agosto, quienes carguen en estaciones Shell pueden obtener un ahorro importante en cada ticket. La propuesta se activa pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco, pero hay una condición clave.

La operación debe hacerse desde la app BNA+ en MODO, escaneando el código QR del comercio y eligiendo la tarjeta. El beneficio no corre con saldo en cuenta ni con plásticos corporativos.

El incentivo central es un reintegro del 25% en combustibles, con un límite de devolución de $20.000 por mes y por persona. Ese tope se completa con una o varias compras, según el monto de cada carga. La acreditación de la devolución no es inmediata: el banco aclara que puede verse reflejada en la cuenta asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Si el pago lo hace un adicional, deberá tener una cuenta monetaria a su nombre en la entidad para recibir el reintegro. La entidad aclara en sus condiciones que la calidad de lo comprado depende del comercio, no del banco.

El paso a paso es simple y conviene revisarlo antes de ir a la estación. Primero, asegúrate de tener la app BNA+ actualizada y las tarjetas del banco cargadas en MODO. En el surtidor, pide pagar con QR.

¿Puedo combinar medios de pago? Sí. Si divides la factura, la devolución aplicará solo sobre los importes cancelados con tarjetas del BNA hasta agotar el cupo. ¿Cuándo veré el reintegro? El plazo informado es de hasta 30 días, por lo que conviene controlar el movimiento en la app y en el resumen. ¿Sirve pagar con débito o con saldo en cuenta? No. El mecanismo exige tarjeta de crédito y el uso de MODO BNA+.

Un plus para cuidar el auto

Además del ahorro en combustibles, la campaña suma una ventaja para quienes cuidan el motor: en la compra de lubricantes, hay financiación en hasta doce pagos fijos a tasa 0%. Es válida con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación, también para consumo personal y sin costo financiero total. Esta opción se complementa con el reintegro de combustibles, pero funciona como beneficio independiente.

La letra chica confirma que la promoción rige en todo el país y únicamente en estaciones Shell adheridas. Si viajas, conviene verificar con el comercio antes de operar. Otra recomendación es revisar el límite de devolución con una cuenta mental: alcanzas los $20.000 cuando sumas compras por $80.000 dentro del mes, ya que el descuento es del 25%. A partir de ese momento, pagarás precio pleno. Llevar un registro en el celular ayuda a no pasarse y a aprovechar mejor el beneficio. Si tienes adicionales, ordena cada consumo para no perder la devolución.

En tiempos de gastos apretados, toda señal de alivio suma. Antes de salir a la ruta o al trabajo, conviene revisar las condiciones en los canales oficiales del banco y, si queda alguna duda, consultar a atención al cliente. El resultado es claro: más control sobre el gasto de movilidad y menos sorpresas a fin de mes. Aprovecharla ahora puede marcar una diferencia real en tu presupuesto diario y mensual sobre combustible y mantenimiento sin complicaciones.