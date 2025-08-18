Este es el súper descuento del Banco Nación para comprar neumáticos para el auto

Durante esta semana, el Banco Nación saca al ruedo nuevas promociones pensando en el ahorro de sus clientes más fieles. Es por eso que si sos parte de BNA, andá sacando la tarjeta porque estos descuentos serán muy importantes esta semana.

En esta ocasión, el Banco Nación ofrece descuentos y cuotas sin interés para todos aquellos clientes de la entidad bancaria que estén necesitando comprar neumáticos para el auto. Siempre la renovación de las ruedas del vehículo es clave para garantizar la seguridad en el andar, más teniendo en cuenta que próximamente se vendrán las vacaciones.

La promoción del BNA incluye un jugoso reintegro de hasta el 15% en la compra de neumáticos en locales adheridos. Pero la cosa no queda ahí, sino que ofrece hasta 12 cuotas sin interés.

Para acceder a la promoción hay que ser cliente del Banco Nación.

El descuento se realiza todos los días pagando con tarjetas de crédito Mastercard y/o Visa del BNA . La novedad es que la promoción es sin tope de reintegro.

Un dato a tener en cuenta es que se puede usar todos los días pagando desde la app MODO y desde la app del banco. Tiene vigencia hasta el 30 de septiembre, según informó la institución.

La modalidad de uso se puede consultar en las tiendas físicas u online que estén adheridas a este plan. Los locales adheridos se pueden consultar en: https://semananacion.com.ar/semananacion

El reintegro del 15% que promete el Banco Nación se verá acreditado en el resumen de la cuenta de la tarjeta con la que elegiste hacer la compra de los neumáticos de tu auto.

Con esta medida, el Banco Nación busca que los argentinos compren en los locales adheridos a la promoción y no se hagan viajes al vecino país de Chile para adquirir allí las ruedas para el rodado de la familia.