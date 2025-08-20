Banco Nación devuelve hasta $24.000 en el supermercado: así funciona el 30% de descuento de los miércoles

Banco Nación activó un impulso clave para aliviar el gasto del carrito: los miércoles, las compras pagadas con tarjetas de crédito del BNA mediante MODO BNA+ tienen un reintegro del 30%. El esquema rige en comercios adheridos de todo el país, tanto en salón como en tiendas online, y exige que la operación se realice en una sola cuota.

El límite de devolución es de $12.000 por cliente y por semana. Como aún quedan dos miércoles hasta el cierre del programa, el ahorro acumulado puede alcanzar los $24.000.

Al momento de pagar, se abre la app MODO BNA+ en el celular, se escanea el código QR del comercio y se elige como medio de pago una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del banco. La transacción debe ingresar en un pago. Para evitar confusiones, conviene verificar en la app que la tarjeta del BNA esté asociada y seleccionada antes de confirmar. Solo participan los comercios adheridos; una consulta rápida en la línea de cajas o en la cartelería del local ayuda a evitar sorpresas. Si una familia concentra su gasto del supermercado en el día promocionado, puede acercarse al tope semanal sin esfuerzo.

El beneficio también aplica en supermercados y mayoristas con venta online que figuren como adheridos. En el checkout, se mantiene la condición de pagar en una sola cuota y con crédito del BNA. El tope es de $12.000 por miércoles y por cliente, tomando el CUIT como referencia. Si en la misma semana se utilizan distintas tarjetas de crédito del banco —por ejemplo, la titular y una adicional— el sistema suma los reintegros obtenidos hasta cubrir el tope y se detiene allí.

El beneficio del Banco Nación es sumamente importante para ahorrar en la compra de la semana y del mes.

Es decir, pueden intervenir varios plásticos del BNA, pero la devolución total de la semana no superará el límite vigente. No hay reintegro para pagos con saldo de cuenta ni para medios de pago no contemplados por la promoción . Organizar las compras por semana y por tarjeta ayuda a optimizar el beneficio sin exceder el tope.

La devolución no se ve en el acto: se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación. El dinero ingresa en la cuenta monetaria vinculada a BNA+ de quien realizó la compra. Si quien paga es un adicional, esa persona debe contar con una cuenta en el BNA para recibir el reintegro. El banco aclara que el beneficio forma parte de su cartera de consumo y no implica responsabilidad sobre la calidad de los productos o servicios adquiridos. Por eso conviene guardar ticket, factura y comprobante digital hasta ver la acreditación.

Consejos para aprovechar al máximo la promoción del Banco Nación

Con dos miércoles por delante, una familia puede recuperar hasta $24.000 en total. Para lograrlo, sirve dividir las compras grandes en semanas distintas, comparar presentaciones por precio unitario y evitar operaciones fuera del día promocionado. También conviene controlar el límite disponible de la tarjeta antes de ir al supermercado y verificar que MODO BNA+ funcione correctamente en el teléfono.

Recordatorio final: el beneficio es del 30%, solo en una cuota, válido los miércoles hasta el 30 de septiembre, exclusivo para tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA dentro de MODO BNA+, y con tope de $12.000 semanales por cliente. Con organización y una mirada atenta a las condiciones, el reintegro puede convertirse en un alivio concreto para el presupuesto mensual.