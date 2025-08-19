Presenta:

El tremendo descuento que ofrece el Banco Nación en supermercados mendocinos

Las compras con Banco Nación pueden venir con un ahorro incluido. Conocé cómo acceder a la promoción.

MDZ Dinero

Descuentos en supermercados para clientes del Banco Nación.

El Banco Nación no se cansa de ofrecer promociones en todos los rubros para que sus clientes puedan sentir un alivio en el bolsillo a la hora de hacer las compras. Es por eso que en estos supermercados de Mendoza hay promociones que pueden ser increíbles y para no desaprovechar.

Sin dudas que una de las entidades bancarias que mayores descuentos ofrece sigue siendo el Banco Nación, que continúa con promociones para comprar lo esencial: los alimentos en el supermercado. Esta promoción llega a todos las sucursales de Carrefour del país, incluyendo a los de Mendoza.

Los descuentos del Banco Naci&oacute;n.

Cómo comprar con descuento con Banco Nación

Para los clientes del Banco Nación el descuento en Carrefour puede llegar al 30% pagando con los modos de pago que ofrece la entidad bancaria en su sitio oficial.

Esta promoción continuará vigente durante todo el mes de agosto y el Banco Nación ya indicó que analiza extenderla durante el mes de septiembre, lo que significaría una gran noticia para los consumidores que ya vienen sacándole provecho a la misma.

El Banco Nación explicó oficialmente que para poder acceder al descuento del 30% primero hay que contar con tarjetas de crédito VISA o Mastercard del mismo banco.

A su vez, a la hora de pagar, hay que hacerlo mediante la billetera virtual que tiene la institución BNA+ o bien por la aplicación de MODO, con quien mantiene un provechoso convenio que otorga jugosos descuentos como el mencionado en los supermercados.

Al acceder en semananacion/mendoza se pueden conocer todas las promociones que ofrece la institución en la provincia. También se pueden chequear los locales adheridos a los descuentos y reintegros que ofrece el Banco Nación y los días en los que estos se encuentran vigentes.

Por ejemplo, se pueden consultar los descuentos en farmacias o veterinarias de la Ciudad de Mendoza y cómo acceder a más beneficios siempre y cuando seas cliente del banco.

