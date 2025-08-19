Ante el aumento de combustibles, viaja gratis con Banco Nación en colectivo

En varias ciudades del país, viajar en colectivo puede salirte a cero pesos gracias a un esquema de reintegros del Banco Nación . La propuesta contempla dos caminos: pagar con código QR desde la app BNA+ en validadores SUBE habilitados y, por otro lado, abonar con tarjetas del BNA mediante tecnología sin contacto

Este beneficio es clave ante el aumento de combustible en varias estaciones de servicio en el país. En provincias como Mendoza, los usuarios se encontraron con la sorpresa de que la nafta había aumentado sus precios.

La vigencia es acotada y tiene reglas claras. Para QR, se puede utilizar hasta 30 de septiembre de 2025. Para pagos contactless con tarjetas del BNA , el beneficio rige hasta el mismo día. En todos los casos, el dinero vuelve a la cuenta o al resumen en un plazo que puede alcanzar los 30 días. No todas las líneas participan, por lo que conviene verificar el validador al subir.

Si elegís el QR, la condición es sencilla: pagar el boleto desde la app BNA+ en los validadores SUBE que estén habilitados para esta modalidad. El reintegro aplica dentro de la República Argentina y tiene límites diarios. Se cubren hasta seis viajes por jornada, con un detalle importante: solo se permiten dos pagos con QR por día en cada terminal SUBE . Esto evita acumular pases ilimitados en un mismo equipo y distribuye el beneficio.

La app debita el valor del pasaje contra tu saldo en cuenta, como una compra común, y luego llega el reintegro. Si viajás mucho, organizar los traslados ayuda a no desperdiciar cupos diarios. El consejo práctico es planificar idas y vueltas y alternar validadores si hacés combinaciones.

La otra opción es apoyar la tarjeta del BNA en validadores que acepten pagos abiertos con contactless. Con la tarjeta de débito Mastercard del Banco Nación, el banco otorga un 70% de descuento por pasaje, con tope de reintegro de $4.000 por mes y por tarjeta, vigente del 7 de julio al 30 de septiembre de 2025 para operaciones presenciales. Además, Mastercard suma un 30% adicional por viaje con un límite mensual de $12.000 por plástico en el mismo lapso.

El resultado práctico es que el pasaje puede quedar cubierto al 100% mientras no se superen los topes. El retorno se ve como un ajuste en la cuenta vinculada a la tarjeta de débito, dentro de los 30 días de la compra. Si usás el colectivo a diario, llevar un control del acumulado mensual es clave: al alcanzar el máximo, los siguientes viajes se cobran sin reintegro.

Pagos sin contacto: débito y crédito Mastercard del BNA

A su vez, Mastercard agrega un 30% por boleto, con un techo de $12.000 por mes en el mismo período. El reintegro impacta como crédito en el resumen donde figure la compra o, a más tardar, en los dos resúmenes siguientes. En el caso de tarjetas de crédito Visa del BNA, la combinación es 65% a cargo del banco (tope de $4.000 por mes) y 35% por parte de Visa (límite de $5.000 mensuales), también para pagos presenciales entre el 7/7 y el 30/9. El crédito se registra en el resumen, con dinámica similar.

Para aprovechar al máximo, conviene alternar medios según el uso. El QR de BNA+ permite hasta seis viajes diarios, pero solo dos validaciones con QR por terminal SUBE cada día. Las tarjetas contactless del BNA sirven como respaldo cuando alcanzaste el límite diario del QR o cuando el validador no admite esa lectura. Recordá que la cobertura al 100% funciona mientras no superes los topes mensuales de cada actor (BNA, Mastercard o Visa).

Anotar cada viaje y revisar los movimientos en la app o en el home banking evita sorpresas. Tené presente, además, que los reintegros no son instantáneos: pueden demorar hasta 30 días en acreditarse. El programa sigue activo hasta el 30 de septiembre de 2025 y se aplica solo en colectiveras y validadores habilitados. Si te movés todos los días, es una chance concreta de bajar a cero el costo del transporte.