El jugoso descuento del Banco Nación si haces las compras en este supermercado

El Banco Nación confirmó en las últimas horas que hay un beneficio clave para sus clientes que sigue disponible durante agosto y septiembre. Se trata de un importante descuento en un supermercado muy conocido en Argentina. En caso de comprar allí, deberás cumplir una serie de requisitos.

En medio de un contexto económico adverso, los argentinos se la rebuscan para poder hacer las compras sin sentir un fuerte golpe en su bolsillo cada vez que van al supermercado. Es por eso que las entidades bancarias buscan siempre otorgar alguna promoción pensando en los usuarios.

En este contexto, Banco Nación ofrece hasta un 30% de descuento si haces las compras en el supermercado Chango Más los días miércoles de agosto. Al mismo tiempo sigue vigente la promoción más reciente vinculada con Carrefour, según confirmaron oficialmente.

Siempre que Banco Nación larga una promoción o descuento para sus clientes, la misma viene acompañada de algunos requisitos que hay que cumplir. Pero ojo, no son para nada difíciles de concretar y están al alcance de la mano.

BNA+, la app del Banco Nación, viene con una integración de MODO

Los padres podrán cerrar las billeteras virtuales de los hijos sin pedir autorización. Foto: MODO

Primero y principal hay que ser clientes del BNA. En segundo lugar hay que realizar los pagos los días miércoles con las tarjetas de crédito del Banco Nación, ya sean VISA o Mastercard teniendo la aplicación MODO BNA+.

La promoción está vigente desde el 1 de mayo y como explicaron desde el Nación seguirá hasta el 30 de septiembre para usar cada miércoles.

Otro dato a tener en cuenta es que el tope semanal por cliente es de $12.000, por lo que cumplido ese monto no volverá a descontar en futuras compras.

Para consultar los locales adheridos hay que hacer click en el siguiente link.