Ideal para el fin de semana: Banco Nación te devuelve $5.000 en la compra de carnes
Banco Nación ofrece 25% de reintegro en compras presenciales de carnes en Carnicerías Res abonadas con tarjetas vía MODO, con un tope mensual de $5.000.
Los viernes se volvieron un buen día para abastecer el freezer. Banco Nación impulsa un beneficio en Carnicerías Res que devuelve parte del ticket. El mecanismo es simple. Se paga con tarjeta a través de MODO y se obtiene un reintegro del 25%. El tope es claro: hasta $5.000 por banco por mes.
La promoción rige en operaciones presenciales. No aplica a compras online. Está disponible hasta el 31 de agosto de 2025. El dinero vuelve a la cuenta asociada al medio de pago usado. El crédito puede demorar. El plazo máximo es de 30 días corridos desde la compra. Es un alivio para el bolsillo y una oportunidad para combinar con otros descuentos vigentes.
Cómo funciona el ahorro del Banco Nación
Para acceder hay que usar la app MODO o la integración dentro de la app del banco. En el local, se escanea el QR que permite pagar con tarjetas mediante MODO. Sirven tarjetas de crédito, débito y prepagas emitidas en Argentina por entidades adheridas. No cuentan las transferencias. El proceso es presencial, en caja, sin intermediarios. Es un beneficio acumulable con otras promos bancarias. Si el comercio ofrece un descuento propio, puede sumarse mientras respete la mecánica. El límite de $5.000 por banco por mes marca el techo del ahorro. Conviene planificar para no pasarlo por alto.
La elegibilidad es para personas humanas que cumplan con condiciones específicas. La compra debe realizarse los viernes en los locales adheridos de Carnicerías Res publicados por MODO. El pago tiene que efectuarse con tarjetas a través del QR habilitado para MODO. Las tarjetas deben ser de bancos participantes y estar emitidas en el país. Además, el cliente debe tener una cuenta en la entidad con la que paga. Esa cuenta debe quedar asociada a MODO a más tardar dentro de los quince días posteriores a la finalización de la promoción.
Vigencia, tope y acreditación
El beneficio finaliza el 31 de agosto de 2025. Corre únicamente los viernes. La devolución es del 25% sobre el monto bruto de la compra. El tope de reintegro es de $5.000 por banco cada mes calendario. Ese límite se mide por entidad, no por tarjeta. Si tenés productos en distintos bancos, podés alcanzar más de un tope. La acreditación no es inmediata. MODO informa que puede impactar dentro de los 30 días posteriores a la transacción. El depósito llega a la cuenta vinculada al pago. Guardar el ticket y el comprobante digital ayuda ante cualquier reclamo.
Recordá que las transferencias no suman. Revisá en la app del banco o en MODO qué tarjeta te conviene usar. Chequeá después el movimiento en tu homebanking para seguir la acreditación. Si necesitás asistencia, conservá los comprobantes y los datos del local. La organización es clave para que el ahorro se note.
Condiciones y datos útiles
La acción comercial está a cargo de Play Digital S.A., responsable de la plataforma MODO. Rigen los Términos y Condiciones de la app, disponibles en su sitio oficial. La bonificación se aplica solo si se cumple la mecánica descripta. La empresa puede limitar o excluir a quienes intenten obtener ventajas de forma indebida. Los impuestos y gastos asociados a la bonificación quedan a cargo del usuario.
Ante consultas sobre envíos, calidad o devoluciones, el interlocutor es el comercio. MODO se limita a gestionar el reintegro cuando corresponde. En resumen: viernes, pago presencial con tarjetas mediante MODO, locales adheridos de Carnicerías Res, 25% de vuelta y un tope mensual por banco. Hecho esto, el ahorro llega a la cuenta sin vueltas.