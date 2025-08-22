El magnífico descuento del Banco Nación si pagás con Modo BNA

Los beneficios del Banco Nación no dan abasto y sus clientes cada vez buscan más y más para poder aprovecharlos. Es que la compra de ropa con descuento puede ser una gran alternativa para renovar el armario hacia el fin de la temporada de invierno en Argentina.

En concreto, este fin de semana, el Banco Nación volverá a poner en ruedo una promoción muy atractiva para sus clientes. Los descuentos alcanzan hasta el 25% en calzado, accesorios y ropa. También existe la posibilidad de abonarlos en hasta 12 cuotas sin interés, según el sitio oficial.

Para poder comprar sin sentir tanto el golpe en el bolsillo durante este fin de semana , tanto en locales físicos como tiendas online adheridas, hay que cumplir una serie de requisitos importantes para obtener el reintegro.

El descuento se hará una realidad siempre y cuando el pago se realice con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de la billetera digital MODO BNA+. También se podrá utilizar tarjeta de débito.

El beneficio se verá reflejado en el resumen de la tarjeta en uno o dos períodos posteriores a la compra.

Por ejemplo, una prenda con un precio de $100.000 quedará en $75.000 con el descuento aplicado. En caso de financiar en 12 cuotas, el monto a pagar sería de alrededor de $6.250 por mes.

La iniciativa se suma a otros programas de ahorro que la entidad viene ofreciendo, como beneficios en supermercados y combustibles, consolidando así una amplia variedad de promociones para sus clientes.

Cómo pagar con Modo BNA+

El paso principal a cumplir tiene que ver con bajar la aplicación BNA y ser cliente del Banco Nación. Una vez que tengamos el usuario creado con nuestra cuenta bancaria, hay que escanear el QR al momento de pagar. Se recomienda indicarle al vendedor que se trata de un QR de esa billetera virtual.

Luego hay que verificar el monto, que sea correcto y que figure el descuento o promoción que el cliente desea y luego abonar el producto a comprar.