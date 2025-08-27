Plazo fijo en Banco Nación: cuánto ganás con $500.000 a 30, 60 o 90 días

Entre las opciones existentes para que los ahorros no pierdan valor ante la inflación, muchos optan por el plazo fijo tradicional en pesos. Esta herramienta clásica permite conocer de antemano cuánto se va a ganar en un período determinado, y comparar las tasas que ofrece cada banco. Además, es una de las alternativas más elegidas por quienes buscan seguridad y previsibilidad.

Un plazo fijo puede constituirse por un mínimo de 30 días, aunque también hay quienes prefieren dejarlo por un plazo mayor, como 60 o 90 días. La ganancia varía según el tiempo y el canal por el que se realice la operación. A continuación, cuánto se gana en el Banco Nación con un depósito de $500.000, según el plazo elegido.

En Banco Nación, los depósitos en plazo fijo ofrecen mejores rendimientos si se constituyen de forma online, ya sea por home banking o cajeros automáticos. Para un depósito de $500.000 a 30 días, la ganancia es de $19.315,07, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 47%. Esto significa que al finalizar el período, el ahorrista recibe un total de $519.315,07, sin necesidad de renovar automáticamente.

Si se elige un plazo de 60 días, la TNA baja a 46%, pero el rendimiento acumulado es mayor. En modalidad electrónica, la ganancia asciende a $37.808,22, mientras que si se constituye de forma presencial en sucursal, el interés generado es menor: $26.917,81. Esta diferencia refleja el impulso del banco para fomentar el uso de canales digitales.