Plazo fijo en dólares: banco por banco, las tasas actualizadas de agosto

En un contexto económico incierto, muchos ahorristas se preguntan qué hacer con sus dólares y, entre todas las opciones, recurren al plazo fijo . Este método clásico vuelve a captar la atención de miles por la actualización de las tasas de interés . Si bien pueden resultar modestos, son atractivos para quienes quieren preservar el valor sin asumir grandes riesgos de inversión.

A diferencia del plazo fijo tradicional en pesos , esta modalidad está pensada para quienes ya tienen dólares depositados en cuenta y desean obtener una ganancia sin exposición al tipo de cambio.

Las tasas de interés en dólares se expresan en TNA (Tasa Nominal Anual), y varían según el banco. En agosto, algunas entidades ofrecen hasta 2,5% anual, lo que representa una ganancia de aproximadamente USD 10,27 por cada USD 5.000 colocados a 30 días.

Banco Nación lidera con una tasa del 2,5% anual en dólares.

Estas tasas corresponden a depósitos a 30 días y pueden cambiar sin previo aviso. En algunos casos, aplican solo para clientes que operan por home banking y tienen cuenta en dólares habilitada.

Requisitos y condiciones

Para acceder a un plazo fijo en dólares, es necesario:

Tener una cuenta en dólares en el banco elegido

Contar con el monto disponible en cuenta

Realizar la operación por canales digitales (home banking o app)

Elegir el plazo (generalmente 30, 60 o 90 días)

La mayoría de los bancos no permiten cancelación anticipada, por lo que el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento.

¿Conviene invertir?

Aunque las tasas son bajas en comparación con otras alternativas, el plazo fijo en dólares sigue siendo una opción conservadora para quienes priorizan seguridad. No hay riesgo cambiario, no se pierde capital, y se obtiene una renta fija en moneda dura.