Preocupa el aumento de casos de femicidio en Mendoza: ya son 7 en lo que va del año

El cuerpo de Rocío Maribel Collado fue hallado este martes en el interior de un vehículo en el departamento de San Rafael. En la mañana, la familia de la docente había radicado la denuncia, ya que desconocían su paradero. Cerca del mediodía, el hallazgo determinó el peor final: fue asesinada con un arma blanca y se investiga un femicidio .

Por el hecho fue detenido su pareja Yamil Yunes. Se produjo en el marco de un operativo montado en su casa en calle Independencia al 1600, donde trabajó Policía Científica e Investigaciones. Como indica esta nota, presentaba un cuadro de alteración psicótica atribuido al consumo de estupefacientes. El hombre aún tenía manchas de sangre en el pantalón. Fue trasladado inicialmente al área de Salud Mental del Hospital Schestakow, donde quedó bajo asistencia médica y con custodia policial.

El caso le suma un nuevo nombre a la dolorosa lista de mujeres que perdieron la vida en la provincia a causa de la violencia machista . En total son 7 en lo que va del año 2025, un número superior a todos los casos presentados en 2024, cuando se contabilizaron 5. De hecho, para poner en perspectiva, en 2023 fueron 8.

La mujeres que padecieron con la vida este flagelo que no se detiene son mucho mas que un número en una estadística. Se llamaban Antonia Nélida Falcón, Alejandra Cuevas, Eliana Speziale, Verónica Magallanes, Carla Janet Del Souc, Flora Inés Moyano y ahora Rocío Maribel Collado. Vale la pena repasar cada caso y cómo se encuentra la causa penal.

El 29 de enero fue asesinada Antonia Falcón , una enfermera de 60 que fue hallada muerta tras un incendio en su casa del barrio San Vicente II, en Guaymallén. La autopsia del Cuerpo Médico Forense determinó que fue estrangulada antes de ser rociada con líquido inflamable para ser incinerada. Su hijo denunció a Damián Darío Orozco Espejo (42) inquilino del lugar. Luego fue imputado.

Antonia Falcón, la mujer que sufrió una muerte "violenta e intencional" en Guaymallén Foto: Facebook Antonia Falcón. Foto: Facebook

El 31 de enero fue asesinada María Alejandra Cuevas en un hecho conmocionante porque su desaparición fue denunciada apenas horas después del hallazgo del cuerpo de Falcón. La mujer de 48 años trabajaba en un geriátrico y su desaparición fue denunciada por su familia. El miércoles 12 de febrero encontraron su cuerpo en un descampado de Las Heras, en la intersección de las calles Perón y Democracia.

Minutos después detuvieron en Malargüe -donde se refugió tras cometer el crimen- a Néstor Rabanos, de 37 años, señalado como principal sospechoso. Cotejaron las muestras de ADN y lo imputaron por homicidio agravado por el vínculo (femicidio). El sujeto contaba con un amplio historial de detenciones previas, entre ellas una denuncia por violencia de género. Fue la última persona con la que había sido vista mediante cámaras de seguridad de una estación de servicio la propia víctima.

María Alejandra Cuevas Martínez tiene 48 años y fue vista por última vez el 31 de enero Foto: Ministerio Público Fiscal María Alejandra Cuevas Martínez. Foto: Ministerio Público Fiscal

A los pocos días de ese lamentable hallazgo, el 17 de febrero fue asesinada Eliana Speziale (44). Su cuerpo fue hallado al otro día en la central hidroeléctrica de La Colonia, en el departamento de Junín. Fue un empleado de la central quien la encontró y luego se activó el protocolo de femicidio.

Por el crimen fue detenido el expolicía Raúl Castro (50), quien tenía una relación cercana con la víctima y había sido una de las últimas personas que entró en contacto con ella. Quedó imputado por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.

Imputaron al presunto femicida de Valeria Speziale en la Zona Este Foto: Facebook Imputaron al presunto femicida de Valeria Speziale en la Zona Este Foto: Facebook

El 17 de marzo fue asesinada Verónica Magallanes (49) y su hijo Mariano (32). Ambos a causa de un incendio intencional que se desató en su vivienda, en el asentamiento próximo al barrio San Martín. La víctima fue traslada al Hospital Lagomaggiore con el 90 por ciento de su cuerpo quemado, pero murió horas después (ya el martes 18) a causa de esas heridas. Luego murió su hijo que estaba internado en el Hospital Central.

El autor del incendio fue Rolando Celedón Tello, otro expolicía de 52 años y expareja de la mujer, quien intentó suicidarse en el acto. Fue trasladado también al Lagomaggiore con heridas en los miembros superiores y las quemaduras le produjeron la muerte. La causa quedó archivada.

El 30 de marzo asesinaron a Carla Janet Del Souc, una joven maestra jardinera de 27 años que recibió una puñalada en el cuello mientras realizaba compras en un comercio ubicado en la intersección de calle Lavalle y Remedios de Escalada en el departamento de Rivadavia. Carla vivía al lado del mercado en mención.

Fue atacada por Federico Daniel Acevedo Rojas (31), su expareja, quien había estado hostigándola anteriormente. Inmediatamente después de la agresión se autolesionó con el mismo objeto. Cuando llegaron los efectivos policiales al lugar se encontraron con la mujer tendida en el suelo y él lesionándose el tórax y el cuello. La mujer perdió la vida en el lugar y el femicida murió horas después en el Hospital Saporitti.

Carla Del Souc y Federico Acevedo durante unas vacaciones que disfrutaron el año pasado en Mar del Plata Foto: Gentileza. Carla Del Souc y Federico Acevedo durante unas vacaciones que disfrutaron el año pasado en Mar del Plata Foto: Gentileza.

Cuatro meses pasaron para que la provincia volviese a lamentar la muerte de una mujer. En este caso, el 27 de julio fue hallada sin vida Flora Inés Moyano, de 60 años, vecina del barrio Democracia de Las Heras. Ella estaba desaparecida desde la tarde del 26 pero su cuerpo fue hallado al día siguiente en un descampado ubicado en calle Junín, entre Pedro Pascual Segura y Manuel A. Sáez. Confirmaron ese mismo día su identidad ante la presencia de los familiares que ante la duda ya se habían trasladado a la zona del hallazgo.

En simultáneo mientras se buscaba dar con el paradero de la mujer, fue detenido en otro operativo Walter Jesús Molina Corvalán, su pareja, quien se encontraba preso en el Centro de Alojamiento Permanente con Régimen Abierto "Colonia y Granja Penal Gustavo André", en Lavalle, pero con el beneficio de salidas transitorias. Fuentes policiales del caso señalaron en su momento que la mujer había decidido terminar la relación y que tenían pensado reunirse en el barrio Democracia. Su cuerpo tenía inscripto con un marcador la escalofriante frase "Ahora no culias con nadie más".

Corvalán cuenta con un amplio historial delictivo que incluye condenas por abuso sexual con acceso carnal, amenazas simples, amenazas agravadas, robo agravado en concurso real y homicidio. Quedó imputado como el principal sospechoso del femicidio.

Flora Inés Moyano

A estos seis femicidios ahora se suma Rocío Maribel Collado, cuyo principal sospechoso es Yamil Yunes. Los padres del presunto agresor fueron determinantes para dar con el cuerpo de la víctima y la investigación ahora deberá esclarecer el caso. Mientras tanto, una nueva muerte por la violencia machista causa conmoción en la sociedad y despierta a incrementar las medidas para detener este flagelo.