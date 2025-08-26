Conmoción por el femicidio de una docente en San Rafael: detuvieron al novio con manchas de sangre en la ropa

Rocío Maribel Collado tenía 31 y su cadáver fue hallado dentro de un auto, con heridas de arma blanca. Por el femicidio detuvieron a su pareja, Yamil Yunes.

Una docente de 31 años que era intensamente buscada fue hallada asesinada la mañana de este martes en San Rafael. Al parecer, la mujer, identificada como Rocío Maribel Collado, fue víctima de un femicidio y su novio fue detenido como principal sospechoso. El caso provocó una fuerte conmoción en la comunidad educativa del departamento.

El pedido de paradero de la educadora había sido denunciado durante la mañana, pero cerca del mediodía la investigación dio un giro trágico al confirmarse que había sido asesinada.

Fuentes policiales señalaron que la mujer fue hallada sin vida en el interior de un Fiat Fiorino estacionado en calle Izuel al 800, con heridas de arma blanca en la zona del cuello.

Quién es el detenido por el femicidio En paralelo al hallazgo del cadáver de Collado, un fuerte despliegue policial se montó en una casa ubicada en calle Independencia al 1600, pasaje San Martín, donde trabajó personal de la Policía Científica e Investigaciones. En ese lugar fue detenido Yamil Yunes, pareja de la víctima, quien presentaba un cuadro de alteración psicótica atribuido al consumo de estupefacientes, señala la información

escena femicidio San Rafael Los trabajos de la Policía Científica en la escena. Gentileza Info Ya. De acuerdo con fuentes de la investigación, el hombre tenía manchas hemáticas en el pantalón al momento de ser aprehendido. Fue trasladado inicialmente al área de Salud Mental del Hospital Schestakow, donde quedó bajo asistencia médica y con custodia policial.