Femicidio en San Rafael: el rol clave de los padres del acusado para hallar el cadáver de la docente

El femicidio de Rocío Maricel Collado conmocionó este martes al departamento de San Rafael . La víctima, de 30 años, fue hallada asesinada en el interior de un vehículo abandonado en la vía pública, luego de que sus propios suegros denunciaron la desaparición. Por el hecho de sangre fue detenido Yamil Jesús Yunes (31), quien fue internado en el Hospital Schestakow .

Fuentes allegadas a la investigación relataron a MDZ cómo se inició la búsqueda de la mujer y el rol clave que tuvieron los padres del sospechoso, quienes cerca de las 2.30 se comunicaron con la línea de emergencias 911 para alertar que su hijo podía estar involucrado en "algún problema".

En la llamada, el padre de Yunes relató que su hijo llegó hasta su domicilio de calle Independencia al 1.600 en estado de alteración y, aparentemente, sufriendo una suerte de brote psicótico.

Frente a eso, policías se desplazaron rápidamente hasta la vivienda de la familia Yunes , donde constataron que el sospechoso parecía estar bajo los efectos de algún estupefaciente. Asimismo, el progenitor les explicó que su hijo se encontraba en pareja y les llamó la atención que había salido con ella y regresó solo.

Al tomar conocimiento de esa situación, un ayudante fiscal que tomó intervención en un primer momento, dispuso la aprehensión de Yunes y su traslado al Área de Salud Mental del mencionado nosocomio sanrafaelino, donde quedó alojado con custodia policial.

La búsqueda de la docente

Los detectives del caso intentaron sacarle información a Yunes sobre el paradero de su novia, pero respondió con frases incoherentes: dijo que se había metido en una secta y no sabía nada sobre ella, surge del procedimiento policial.

Portada Rocío Collado Rocío Collado, la víctima del femicidio. MDZ.

Casi en paralelo, los padres de Yunes se dirigieron hasta el departamento de calle Francia al 100, donde la pareja estaba conviviendo. Pero en ese lugar no encontraron a la mujer y tampoco su vehículo: un utilitario Fiat Fiorino. Así las cosas, se inició la búsqueda de paradero de Collado.

En medio de las tareas y allanamientos para dar con la docente, un llamado que ingresó al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) dio aviso sobre un vehículo de similares características al de la profesora, el cual estaba estacionado en calle Izuel al 800.

El hallazgo del cadáver

Inmediatamente, policías se trasladaron hasta ese punto del departamento sureño y constataron que efectivamente se trataba del rodado que era propiedad de la docente. Al observar el interior a través de los cristales, observaron el cuerpo de una mujer en el interior. Posteriormente, los peritajes confirmaron que era cadáver de Collado.

68ae18c8cd8a2_700_933 Los trabajos policiales en el domicilio de los padres del acusado. Gentileza Info Ya.

Las labores de la Policía Científica en la escena permitieron establecer que la víctima presentaba cortes en todo el cuerpo y uno de gran profundidad en el cuello, el cual habría sido letal. Más allá de eso, se esperaba que alrededor de las 20 se practicara la necropsia a los restos en el Cuerpo Médico Forense (CMF) de San Rafael.

Por su parte, Yunes permanecía internado en el principal centro asistencial del sur mendocino y una vez que reciba el alta médica quedará a disposición del fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Iván Ávalos.