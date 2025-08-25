Se conocieron escalofriantes detalles de la misteriosa muerte de la pareja en San Antonio de Areco
Florencia Revah y su pareja Roberto Suárez fueron hallados sin vida dentro de un auto en San Antonio de Areco. Se aguardan los resultados de las autopsias.
Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, donde una pareja fue hallada muerta dentro de un auto tiroteado. La provincial hipótesis que manejan los investigadores es que se habría tratado de un femicidio seguido de suicidio.
Video: así se encontraba el auto de la pareja
En las imágenes que se difundieron, se observó que el auto Chevrolet Onix de color blanco se encontraba debajo de un árbol y tenía el tanque de nafta abierto con un trapo colgando.
Dentro del auto estaban los cuerpos de las víctimas. Por un lado, la mujer, identificada como Florencia Revah (32), se encontraba en uno de los asientos de atrás y presentaba dos heridas de arma de fuego con orificios de entrada en el pecho y de salida en la espalda. También, tenía una tercera lesión en el cuello.
Mientras que el hombre, identificado como Roberto Suárez (45), se encontraba en el asiento del conductor y presentaba una herida en la región parietal derecha de su cabeza.
En el lugar, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares; una pistola Bersa con mira láser infrarroja; más de 25 cartuchos calibre .9 milímetros; tres vainas servidas del mismo calibre; los DNI de la pareja y dos tickets de peaje. La causa se encuentra a cargo del fiscal Darío Schapaunic, titular de la UFI N°6 del departamento judicial Mercedes. Se aguardan los resultados de las autopsias y las pericias balísticas.