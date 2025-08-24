Salió de la cárcel, agredió a su expareja y fue detenido tras chocar en la fuga

El sujeto fue detenido este domingo tras haber agredido físicamente a su expareja. Sufrió lesiones por el choque pero fue imputado y quedó alojado en la comisaría.

Un hombre fue detenido este domingo cerca de las 17, luego de haber agredido físicamente a su expareja. El sujeto intentó escapar de la policía tras haber realizado amenazas a los efectivos, pero en la fuga chocó y fue inmediatamente reducido.

Fue la propia víctima de la violencia de género, una mujer de 43 años de edad, quien advirtió a la policía a través de una llamada al 911. Contó que su expareja había salido de la cárcel en junio pasado y venía recurrentemente irrumpiendo en su hogar para golpearla y amenazarla. Fue identificado como Ángel Gabriel Pérez, de 39 años y domicilio en Palmira.

Este domingo, el sujeto volvió a irrumpir en su vivienda para golpearla y luego se marchó. La mujer advirtió a la policía, que acudió al lugar para entrevistarla. Justo en ese momento llegó nuevamente el imputado, para realizar amenazas contra la mujer y los propios efectivos.

El hombre se dio a la fuga en un vehículo Ford Escort iniciando una breve persecución, pero a los pocos metros perdió el control del auto y chocó contra un poste de luz en la intreseccion de calle Santander y Zaragoza. Allí mismo fue reducido y aprehendido.