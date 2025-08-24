Un comercio de tecnología fue clausurado y acusado de estafar por más de 14 millones de pesos

El comercio ubicado en la Ciudad de Mendoza estafó a unos 70 clientes. Secuestraron notebooks, computadoras y otros dispositivos. Una mujer fue detenida y buscan a otros dos responsables.

Un comercio dedicado a la venta de computadoras e insumos importados fue clausurado por la Policía de Mendoza, acusado de haber montado un sistema de estafa para apropiarse del dinero de sus clientes. El operativo estuvo a cargo de la División Delitos Económicos como parte de investigaciones sobre distintas estafas.

La pesquisa determinó que el esquema fraudulento se desarrolló a lo largo del año, afectando a unas 70 personas y generando un perjuicio patrimonial superior a 14 millones de pesos, según fuentes policiales.

secuestro tecnología computadoras 2 Durante la medida judicial en el local comercial ubicado en Ciudad, y bajo las directivas de la fiscal de Instrucción 19, Mariana Pedot, los efectivos secuestraron alrededor de 70 equipos informáticos, entre computadoras, procesadores, discos duros, notebooks, placas y memorias RAM.

secuestro tecnología computadoras 3 Además, fue detenida una mujer, cuñada de uno de los implicados, quien quedó a disposición de la fiscalía de Delitos Económicos. La investigación continúa con el objetivo de dar cumplimiento a los pedidos de captura de otros dos ciudadanos, uno de nacionalidad colombiana, involucrados en las maniobras.