Un importante incendio se desató en un campo de Guaymallén

El incendio se produjo en la tarde noche de este domingo y hay al menos 20 hectáreas afectadas. Trabajan Bomberos para contener las llamas.

El incendio se desató en un campo de Los Corralitos. 

Un importante incendio se registra este domingo por la noche en un campo de Guaymallén. Se trata de un inmueble ubicado en calle 2 de Mayo, en el distrito de Los Corralitos.

Según reportes, al menos unas 20 hectáreas de una propiedad han sido afectadas. Se desconoce el motivo que originó el siniestro y se aguarda un parte policial que lo determine, así como también especifique el alcance de las llamas.

Mientras tanto, una dotación de bomberos se desplazó hasta el lugar con el propósito de contener el fuego. Un video compartido con la redacción demuestra que las llamas se extienden a lo largo de varios metros, mientras el persona intenta combatirlas.

