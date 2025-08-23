Una fábrica de policarbonato de Godoy Cruz sufrió un incendio con pérdidas totales

El hecho se registró pasadas las 15 en un local de calle Monteagudo, a pocas cuadras de la plaza departamental. El fuego se controló una hora y media después.

Un incendio de importantes dimensiones se produjo este sábado en el departamento de Godoy Cruz. Una fábrica de policarbonato que se encuentra a pocas cuadras de la plaza departamental fue el foco del incendio, que produjo una importante columna de humo, divisible desde varias cuadras a la redonda.

El incidente se produjo cerca de las 15.15 de este sábado en la fábrica Policarbonatos y Servicios, ubicada en calle Monteagudo casi en la intersección con calle Antonio Tomba. La autoridades fueron advertidas por un llamado a la línea de emergencias 911.

Hasta el lugar se trasladaron dos dotaciones de Bomberos: los voluntarios de Godoy Cruz y Cuartel Central, con el objetivo de contener las llamas. En tanto que personal de Tránsito de Godoy Cruz procedió a realizar un corte de en la esquina de siniestro para evitar mayores inconvenientes, con la colaboración de efectivos de la Policía de Mendoza.

Cerca de las 16.40, el fuego ya había sido controlado y solo se llevaban a cabo en el lugar las pertinentes tareas de enfriamiento.

Hasta el momento trascendió por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia que en el lugar no se encontraba nadie, por lo que no hay heridos. No se conocen aún las causas del siniestro, pero sí que habría producido daños totales en la propiedad. Tampoco se emitió un alerta sobre posible derrumbe ni afectación a las viviendas colindantes.