El viento Zonda prendió fuego varias cabañas y quinchos en Maipú

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en Rodeo del Medio, Maipú. No hay heridos.

Un gran incendio se desarrolló este viernes en horas de la madrugada en Rodeo del Medio, Maipú. Se produjo por las fuertes ráfagas de viento Zonda y cabañas y quinchos quedaron destruidas.

El hecho sucedió en la intersección de las calles Nicolás Serpa y Mirasso. Las llamas comenzaron a la medianoche en una zona de malezas y avanzaron con rapidez hacia varias estructuras. Según fuentes policiales, ocho cabañas y tres quinchos se vieron afectados. También se incendiaron ocho palmeras.