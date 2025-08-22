Presenta:

Incendios forestales y árboles caídos: las consecuencias del Zonda en Mendoza

El viento Zonda sopló con fuerza en la tarde del jueves y generó inconvenientes en algunos departamentos.

El viento Zonda se sintió con fuerza en Mendoza.&nbsp;

Santiago Tagua / MDZ

Las ráfagas de viento Zonda soplaron con fuerza este jueves, afectando a toda la provincia. El fenómeno se sintió con más intensidad en horas de las tarde y obligó a suspender las clases presenciales en algunos puntos de la provincia.

Según el relevamiento realizado por Defensa Civil, hubo incendios forestales, árboles y ramas caídas, transformadores y cables cortados, entre otros daños. Lavalle, Maipú y Las Heras fueron los departamentos más afectados. En total, hubo 90 novedades.

Capital

Total: 1

Luján de Cuyo

  • Desprendimiento de piedras en ruta 82: 1
  • Árboles caídos: 2
  • Postes caídos: 1

Total: 4

San Rafael

  • Incendios forestales: 4

Total: 4

Las Heras

  • Árboles caídos: 6
  • Incendios forestales: 7

Total: 13

Guaymallén

  • Árboles caídos: 7
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 04

Total: 11

Godoy Cruz

  • Ramas caídas: 3
  • Árboles caídos: 2

Total: 5

Maipú

  • Árboles caídos: 8
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5

Total: 13

Lavalle

  • Árboles caídos: 11
  • Incendios forestales: 6

Total:17

Santa Rosa

  • Incendios forestales: 5
  • Árboles caídos: 5

Total: 10

General Alvear

  • Incendios forestales: 2

Total: 2

San Martín

  • Incendios forestales: 2

Total: 2

Junín

  • Árboles caídos: 2
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 4
  • Incendios forestales: 2

Total: 8

