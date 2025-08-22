Incendios forestales y árboles caídos: las consecuencias del Zonda en Mendoza
El viento Zonda sopló con fuerza en la tarde del jueves y generó inconvenientes en algunos departamentos.
Las ráfagas de viento Zonda soplaron con fuerza este jueves, afectando a toda la provincia. El fenómeno se sintió con más intensidad en horas de las tarde y obligó a suspender las clases presenciales en algunos puntos de la provincia.
Según el relevamiento realizado por Defensa Civil, hubo incendios forestales, árboles y ramas caídas, transformadores y cables cortados, entre otros daños. Lavalle, Maipú y Las Heras fueron los departamentos más afectados. En total, hubo 90 novedades.
Capital
Total: 1
Luján de Cuyo
- Desprendimiento de piedras en ruta 82: 1
- Árboles caídos: 2
- Postes caídos: 1
Total: 4
San Rafael
- Incendios forestales: 4
Total: 4
Las Heras
- Árboles caídos: 6
- Incendios forestales: 7
Total: 13
Guaymallén
- Árboles caídos: 7
- Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 04
Total: 11
Godoy Cruz
- Ramas caídas: 3
- Árboles caídos: 2
Total: 5
Maipú
- Árboles caídos: 8
- Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5
Total: 13
Lavalle
- Árboles caídos: 11
- Incendios forestales: 6
Total:17
Santa Rosa
- Incendios forestales: 5
- Árboles caídos: 5
Total: 10
General Alvear
- Incendios forestales: 2
Total: 2
San Martín
- Incendios forestales: 2
Total: 2
Junín
- Árboles caídos: 2
- Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 4
- Incendios forestales: 2
Total: 8