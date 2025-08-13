Impactante incendio en Las Heras, frente a la fábrica de cemento Holcim

El incendio de un campo se desató este miércoles por la noche en la Ruta 52, generando preocupación por su impacto.

Bomberos trabajaron para sofocar un incendio de campo frente a la planta Holcim, en Las Heras (foto ilustrativa)

Un incendio de campo se registró este miércoles por la noche en Ruta 52, frente a la fábrica de cemento Holcim, en Las Heras. Personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y del Cuartel Central acudieron de inmediato para combatir las llamas, que se propagaban con rapidez por la zona.

Detalles del incendio en Las Heras A las 20:53, la policía informó que el fuego se estaba extendiendo, lo que motivó el pedido de apoyo hídrico y la intervención del Plan Provincial de Manejo del Fuego. El siniestro, ubicado también detrás del camping AOMA, fue monitoreado por Guardaparques de Villavicencio, quienes más tarde indicaron que la actividad disminuyó gracias al aumento de la humedad y el descenso de la temperatura.