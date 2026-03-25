Impactante: se conoció el motivo de la explosión en Mariano Acosta

El escalofriante hecho ocurrió esta madrugada en Mariano Acosta, partido de Merlo, en un depósito de garrafas.

Este miércoles por la mañana, un impactante incendio se produjo en la ciudad de Mariano Acosta, partido de Merlo, luego de una fuerte explosión en un depósito de garrafas. Hasta el momento, se reportaron cuatro heridos que ya fueron atendidos.

Servicios de emergencia, que incluye varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Merlo y personal de Defensa Civil, desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones. En los últimos minutos, se revelaron detalles de cómo se inició el fuego.

Mirá el incendio que se desató en Mariano Acosta MARIANO ACOSTA PORTADA EXPLOSIÓN EN MERLO X Cómo comenzó el incendio en el depósito de garrafas De acuerdo a las declaraciones de uno de los empleados del depósito, quien resultó con quemaduras por el incendio, todo comenzó debido a que sus compañeros conectaron una pava eléctrica cerca de uno de los tanques que tenía una pérdida.

De esta forma, la explosión y el fuego que se originaron en el lugar, ubicado sobre la calle Constituyentes, sembraron el pánico entre los vecinos. A pocos metros funciona un jardín de infantes y, debido al suceso, las clases fueron suspendidas.

Tres de los cuatro heridos que fueron reportados son empleados del lugar. Desde el hospital informaron que Víctor Hugo Tuller resultó conquemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, mientras que los otros dos colegas, Diego Hernán Robledo y Raúl Oscar Cros, tienen lesiones por el fuego en varias partes del cuerpo.