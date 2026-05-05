Más de 25 muertos en China por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales

Este lunes se produjo una impactante explosión en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en Hunan, provincia de China . Hasta las últimas informaciones, el número de muertos subió a 26, mientras que se registraron 61 heridos.

Los responsables del operativo de rescate explicaron que, hasta ahora, se han movilizado más de 1.500 efectivos de los departamentos de bomberos, emergencias, seguridad pública y sanidad para llevar a cabo las tareas de emergencias en el lugar del suceso.

"Estamos profundamente apenados y llenos de remordimiento", aseguró Chen Bozhang, alcalde de Changsha, capital de la provincia de Hunan, durante una rueda de prensa.

Allí también se informó que las labores de búsqueda y rescate en la zona están "prácticamente completadas" y las autoridades están controlando los niveles de contaminación del aire y el agua, cuyos indicadores ambientales son "normales".

Qué se sabe de la explosión hasta ahora

El estruendo se produjo alrededor de las 16:43 hora local (08:43 GMT) del lunes en un taller de la empresa Huasheng, dedicada a la fabricación y exhibición de fuegos artificiales, ubicada en el municipio de Liuyang, bajo la jurisdicción de Changsha.

Según la agencia Xinhua, el responsable de la empresa ha sido detenido por la policía y las causas del accidente están siendo investigadas.

Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, instó a acelerar la búsqueda de personas desaparecidas, a hacer "todo lo posible" por salvar a los heridos y a esclarecer "cuanto antes" las causas del suceso, así como a "depurar responsabilidades con rigor".

Con información de EFE.