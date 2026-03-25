Los impactantes testimonios de los vecinos de Mariano Acosta tras la explosión: "Vi gente quemada"

El escalofriante suceso ocurrió esta madrugada en la ciudad de Mariano Acosta, partido de Merlo. Hasta el momento, se reportaron tres los heridos.

La ciudad de Mariano Acosta, partido de Merlo, atraviesa una mañana de terror: una fuerte explosión ocurrió en un depósito de garrafas, lo que continuó con un incendio de grandes proporciones.

Hasta el momento, el Jefe de Bomberos informó que son tres los heridos por el suceso, entre ellos un joven de 18 años, al que le cayó una garrafa en la cabeza. El adolescente se encuentra internado en el hospital Eva Perón.

Mirá las impactantes imágenes de Mariano Acosta EXPLOSIÓN EN MERLO X Leé los desgarradores testimonios de los vecinos “Estábamos metidos en la galería y en un momento vino una garrafa volando, le cayó y le reventó en la cabeza. Fue una locura. Está grave, estamos pidiéndole a Dios que lo salve”, dijo un familiar del joven a TN.

Francisco, un comerciante que tiene un local de electricidad frente al depósito, describió en primera persona el impacto del hecho. Según su relato, todo comenzó a las 6:30 am. Asimismo, contó que no puede salir de su casa debido al peligro: “Estoy encerrado. No me animo a salir porque vibra todo, vuelan las garrafas por el aire. Un pedazo de garrafa me rompió el tanque de agua".

“El aire está tóxico y no se puede respirar. Es un desastre todo”, expresó Elizabeth, otra vecina, quien estaba en su casa junto a sus hijos cuando ocurrió todo. “A una amiga se le prendió fuego la casa, a otra se le cayeron garrafas en el patio. Vi gente quemada y a un chico con un corte en la cabeza porque algo le voló y estaba grave”, agregó.