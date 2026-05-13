Del "aura" al "lore": qué significan las palabras con las hablan hoy los adolescentes
Términos nacidos en videojuegos, memes y plataformas digitales hoy forman parte de las conversaciones cotidianas de miles de jóvenes.
Cada generación tuvo su propia manera de hablar. Expresiones, códigos y palabras que marcaron una época y que muchas veces servían para identificar rápidamente a quienes compartían una misma edad, cultura o grupo social. Hoy, esa construcción del lenguaje juvenil se aceleró de forma enorme por el impacto de las redes sociales, los videojuegos, los streamers y las plataformas digitales.
En la actualidad, muchas personas que no están inmersas en TikTok, Twitch, Instagram o los videojuegos sienten que escuchan conversaciones en otro idioma. Palabras que se vuelven virales en cuestión de semanas forman parte de un nuevo ecosistema comunicacional donde los adolescentes construyen identidad y cercanía entre pares.
Los especialistas en lingüística suelen señalar que los lenguajes juveniles funcionan como espacios de pertenencia. Las palabras no solamente sirven para comunicarse, sino también para diferenciar generaciones, crear intimidad dentro de un grupo y marcar tendencias culturales propias de una época. Antes fueron términos nacidos en la televisión o la música; hoy, muchas expresiones llegan desde memes, videojuegos o comunidades digitales.
Incluso la Real Academia Española comenzó en los últimos años a incorporar términos surgidos o popularizados en internet. Entre ellos aparecen palabras como “loguearse”, derivada del inglés “log-in” y utilizada para iniciar sesión en plataformas digitales; “espóiler”, relacionada con revelar información clave de una serie o película; y “sexting”, definido como el intercambio de mensajes o imágenes de contenido sexual mediante dispositivos electrónicos.
Pero, en definitiva, en 2026 cuáles son esas palabras adolescentes más usadas y qué significan.
La lista de palabras que usan hoy los más jóvenes
- Lore: en el mundo gamer, “lore” hace referencia al trasfondo o la historia previa de un personaje, videojuego o universo ficticio. Con el tiempo, el término empezó a utilizarse en redes sociales para hablar del “contexto oculto” o la historia detrás de una persona o situación. Decir “¿cuál es el lore?” equivale a preguntar qué pasó antes o cuál es la historia completa.
- Farmear aura: la expresión mezcla dos conceptos. “Farmear” viene del inglés “to farm”, que en videojuegos significa repetir acciones para conseguir recursos o puntos. “Aura”, por otro lado, se refiere al prestigio, carisma o presencia que alguien transmite. Así, “farmear aura” significa realizar acciones o publicaciones para construir reputación, verse más interesante o ganar validación social en redes.
- God: que en inglés significa “Dios”, se usa entre adolescentes como una forma de decir que algo es excelente, impresionante o superior. Puede aplicarse a personas, jugadas deportivas, videos o cualquier situación considerada extraordinaria. “Ese gol fue god” sería equivalente a decir que fue espectacular.
- Funar: ésta palabra se volvió muy popular en redes sociales y hace referencia a exponer o denunciar públicamente a alguien para que reciba rechazo social o críticas masivas. Muchas veces se utiliza cuando una persona es “cancelada” por alguna acción, comentario o comportamiento cuestionado.
- Facto: deriva del inglés “facts” y se usa como una forma enfática de validar una afirmación. Cuando alguien responde “facto”, está diciendo que lo que se dijo es una verdad absoluta o algo indiscutible. Es una manera rápida de expresar acuerdo total.
- Prime: decir que alguien está “en su prime” significa que atraviesa su mejor momento. La expresión suele usarse en deportes, música, redes o incluso en la vida cotidiana. Por ejemplo, muchos fanáticos discuten cuál fue el “prime” de Diego Maradona o de Lionel Messi para señalar la etapa más dominante de sus carreras.
- Cringe: se utiliza para describir situaciones, comentarios o actitudes que generan vergüenza ajena o incomodidad. Algo “cringe” provoca bochorno en quien lo observa. Es una de las palabras más extendidas entre adolescentes y jóvenes en redes sociales.
- NPC: la sigla proviene de “Non-Playable Character”, es decir, “personaje no jugable” en videojuegos. Actualmente se usa para describir a alguien considerado poco original, automático, sin criterio propio, que es intrascendente o pasa desapercibido. Decir que una persona “parece un NPC” implica que actúa de manera repetitiva o sin personalidad.
- Bot: aunque técnicamente un bot es un programa automatizado de internet, en la jerga juvenil la palabra se utiliza para burlarse de alguien que actúa de manera torpe, repetitiva o sin pensar demasiado. También puede usarse en videojuegos para señalar a un jugador muy malo o predecible. En muchos casos, “qué bot” funciona como insulto o descalificación.
El lenguaje cambia constantemente y las nuevas generaciones siempre encuentran formas propias de hablar, diferenciarse y crear identidad. Lo que hoy parecen palabras extrañas o difíciles de entender probablemente termine incorporándose al vocabulario cotidiano dentro de algunos años, tal como ocurrió antes con muchísimas expresiones populares argentinas y del resto del mundo.