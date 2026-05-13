Del "aura" al "lore": qué significan las palabras con las hablan hoy los adolescentes

Redes sociales, videojuegos y streamers impulsaron una nueva forma de hablar entre adolescentes que muchos adultos todavía no logran entender.

Cada generación tuvo su propia manera de hablar. Expresiones, códigos y palabras que marcaron una época y que muchas veces servían para identificar rápidamente a quienes compartían una misma edad, cultura o grupo social. Hoy, esa construcción del lenguaje juvenil se aceleró de forma enorme por el impacto de las redes sociales, los videojuegos, los streamers y las plataformas digitales.

En la actualidad, muchas personas que no están inmersas en TikTok, Twitch, Instagram o los videojuegos sienten que escuchan conversaciones en otro idioma. Palabras que se vuelven virales en cuestión de semanas forman parte de un nuevo ecosistema comunicacional donde los adolescentes construyen identidad y cercanía entre pares.

Los especialistas en lingüística suelen señalar que los lenguajes juveniles funcionan como espacios de pertenencia. Las palabras no solamente sirven para comunicarse, sino también para diferenciar generaciones, crear intimidad dentro de un grupo y marcar tendencias culturales propias de una época. Antes fueron términos nacidos en la televisión o la música; hoy, muchas expresiones llegan desde memes, videojuegos o comunidades digitales.

Incluso la Real Academia Española comenzó en los últimos años a incorporar términos surgidos o popularizados en internet. Entre ellos aparecen palabras como “loguearse”, derivada del inglés “log-in” y utilizada para iniciar sesión en plataformas digitales; “espóiler”, relacionada con revelar información clave de una serie o película; y “sexting”, definido como el intercambio de mensajes o imágenes de contenido sexual mediante dispositivos electrónicos.

Pero, en definitiva, en 2026 cuáles son esas palabras adolescentes más usadas y qué significan.