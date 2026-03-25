Explosión y pánico: incendio devastador en un depósito de garrafas en Mariano Acosta

El siniestro ocurrió este miércoles sobre la avenida Constituyentes. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar nuevas detonaciones de gas licuado.

Una mañana de terror se vive este miércoles en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, tras registrarse una fuerte explosión seguida de un incendio de grandes proporciones en un depósito de garrafas. El incidente, que tuvo lugar en un establecimiento de gas licuado ubicado sobre la avenida Constituyentes, mantiene en vilo a los vecinos de la zona oeste del Conurbano.

Así fue el momento de la explosión EXPLOSIÓN EN MERLO X EXPLOSIÓN MARIANO ACOSTA X Alerta por explosiones en cadena El fuego se inició por causas que aún son materia de investigación, afectando rápidamente a las unidades de gas almacenadas. Debido a la naturaleza del material, se produjeron detonaciones en serie que complicaron las tareas iniciales de contención.

Servicios de emergencia, incluyendo varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Merlo y personal de Defensa Civil, desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones. El principal objetivo de los brigadistas es enfriar los tanques y garrafas linderas para evitar nuevas explosiones que puedan afectar a las viviendas cercanas.

Hasta el momento, según el reporte de los sistemas de salud, hay dos heridos leves tras la detonación en el depósito.

Se recomienda a los conductores evitar circular por la zona de la avenida Constituyentes, ya que el tránsito se encuentra totalmente cortado para facilitar el acceso de las autobombas y el reabastecimiento de agua.