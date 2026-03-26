Explosión en Mariano Acosta: cómo sigue la salud del joven que fue gravemente herido por una garrafa

Los vecinos de Mariano Acosta sufrieron una angustiante mañana de miércoles luego del incendio que se produjo en un depósito de garrafas.

Este miércoles, los vecinos de Mariano Acosta, ciudad del partido de Merlo, sufrieron una angustiante jornada luego de la explosión y el incendio que se desató en un depósito de garrafas. Hasta el momento, se registraron cuatro heridos, entre ellos un joven de 18 años que fue hospitalizado de gravedad.

De acuerdo las últimas novedades, el adolescente, cuya identidad aún no trascendió, sufrió una fractura con hundimiento de cráneo tras recibir un fuerte golpe de una garrafa en la cabeza. Fue operado de urgencia en el Hospital Eva Perón.

Qué se sabe de la salud del joven herido por una garrafa Allí le realizaron una craniectomía descompresiva junto con la evacuación de hematomas por el fuerte traumatismo que sufrió. Actualmente, permanece internado en terapia intensiva, con estado estable y bajo estricta observación médica.

El joven se encontraba con su madre, Rosa, cuando ocurrió la explosión poco antes de las 7 de este miércoles, de acuerdo informó TN. “Estábamos en la galería de mi casa para salir y de repente veo que Thiago vuela. Ingresó una garrafa a mi domicilio y le pegó en la cabeza”, relató la mujer. El objetó cayó en su casa “como un meteorito”, detalló horas después.

Qué se sabe del resto de los heridos en Mariano Acosta EXPLOSIÓN MARIANO ACOSTA X En el mismo hospital, están internados otros tres operarios de 41, 47 y 48 años que estaban manipulando la carga de garrafas al momento en que empezó el incendio. Los tres tienen quemaduras en las manos, el rostro y los miembros inferiores. Dos de ellos están en terapia intensiva.