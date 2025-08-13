Capturaron a dos hombres que estaban prófugos por casos de violencia de género

Dos hombres que eran intensamente buscados por casos de violencia de género fueron detenidos el fin de semana en Las Heras . Los prófugos cayeron en diferentes procedimientos, días después de ser denunciados por sus exparejas. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

El primero de los operativos tuvo lugar minutos antes de las 19 del sábado cuando un joven, identificado como Facundo Emiliano Grangetto Álvarez , llegó hasta la Oficina Fiscal N°1 Las Heras , que funciona en el edificio de la Comisaría 16° , en calle Rivadavia , y explicó que deseaba saber si tenía alguna medida pendiente con la Justicia.

El sujeto sostuvo que había mantenido conflictos con su expareja y sospechaba que lo había denunciado. De esa forma, los auxiliares administrativos verificaron el sistema informático y establecieron que presentaba pedido de captura desde el 27 de junio, en una causa liderada por el fiscal de Violencia de Género Emiliano Ortega .

Frente a eso, los funcionarios judiciales solicitaron la presencia de efectivos policiales para concretar la detención del sospechoso, quien luego fue trasladado a otra dependencia del departamento.

Por su parte, alrededor de las 20 de esa misma jornada, cuando policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) divisaron a un grupo de cuatro sujetos en actitud sospechosa en el cruce de calles Antártida Argentina y Pimenides .

Ante eso, se frenaron para identificarlos y notaron que uno de los individuos tenía características similares a un hombre que había sido denunciado recientemente por violencia de género, situación que había motivado una consigna policial en el domicilio de la víctima, en el barrio Centorbi de El Algarrobal.

Al individualizar al sospechoso, se constató que se trataba de Leonardo Ezequiel Vila Rodríguez, de 38 años, quien presentaba un pedido de captura solicitado por el mencionado fiscal de Violencia de Género.

De esa forma, los dos detenidos quedaron alojados en la Subcomisaría Iriarte, a la espera de que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) definiera su situación procesal.