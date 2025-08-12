Lo condenaron por violencia de género, quedó libre y ahora amenazó a su ex con un arma de fuego

Matías Julián Ortiz recibió su primera condena en junio por una causa de violencia de género contra su expareja. El hombre, de 33 años y nacido en Buenos Aires , reconoció la autoría en un juicio abreviado , lo sentenciaron a dos años de prisión en suspenso y quedó libre. Ahora, amenazó a la mujer y fue detenido en Las Heras .

El caso ocurrió la mañana de este martes cuando el sospechoso se hizo presente en la casa de su exnovia, una chica de 24 años, ubicada un asentamiento de calle Pedro Pascual Segura , a pocos metros del cementerio Los Apóstoles .

Al parecer, pese a la sentencia en su contra, Ortiz tenía intenciones de reconciliarse con la joven y trató de convencerla. Sin embargo, su ex rechazó la propuesta y eso provocó la bronca de sujeto, quien forcejeó con ella y luego sacó de entre sus prendas un arma de fuego , con la que le apuntó y amenazó, de acuerdo con fuentes policiales.

Ante eso, la víctima logró resguardarse y llamó a la línea de emergencias 911 , mientras el agresor se daba a la fuga corriendo por las vías férreas ubicadas en ese sector del departamento.

Por disposición de la Oficina Fiscal N°1 Las Heras , la chica fue trasladada para radicar la denuncia correspondiente y allí reveló que ya había denunciado a su expareja dos días antes por un caso de privación ilegítima de la libertad.

Ante esa situación, se iniciaron tareas de patrullaje en las inmediaciones del domicilio de la víctima y en la zona donde reside el sospechoso, con el objetivo de atraparlo y evitar un nuevo ataque.

La caída del acusado

Fue así que cerca de las 13 personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) detectó la presencia de un hombre con similares características en calle Lisandro Moyano.

Al notar la presencia de los policías, el individuo volvió sobre sus pasos y trató de evadirlos. No obstante, los uniformados le frenaron el paso rápidamente y al identificarlo confirmaron que se trataba de Ortiz, sobre quien pesaba un pedido de captura solicitado el domingo por el fiscal de Violencia de Género Emiliano Ortega.

Así, el sindicado maltratador fue alojado en la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Justicia. Fuentes judiciales indicaron que, probablemente, sea imputado en las próximas horas y luego a la cárcel.