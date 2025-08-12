Las impactantes imágenes de los incendios en España: un muerto y cientos de evacuados

El incendio en Tres Cantos, España, continúa activo tras provocar la muerte de un hombre. Los equipos de emergencia trabajan para contener las llamas.

El incendio habría comenzado en la tarde del lunes en la ciudad madrileña.

Un voraz incendio afecta a la localidad madrileña de Tres Cantos desde la tarde del lunes. Como consecuencia del avance de las llamas, falleció un hombre de 50 años, en tanto que otro individuo resultó herido y otros cientos de personas tuvieron que evacuar sus hogares.

De acuerdo con el reporte de EFE, la víctima falleció este martes en un hospital tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo durante el incendio. En simultáneo, otra persona, un hombre de 83 años, resultó herida con afectación torácica.

El fuego comenzó el lunes y continúa activo. Según estimaciones preliminares, el fuego habría afectado a mil hectáreas en cuestión de horas. Las autoridades atribuyeron la rápida propagación de las llamas a las fuertes rachas de viento, en medio de la ola de calor que azota a Europa.

En ese contexto, cerca de 200 personas fueron evacuadas. De ellas, cien fueron realojadas en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos, mientras que el resto se alojó en casas de familiares o amigos. El puesto de mando avanzado se instaló en el recinto ferial de la localidad.

Las llamas causaron daños materiales en viviendas y jardines de las zonas afectadas, aunque todavía no se ha realizado una evaluación completa.