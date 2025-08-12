Descubrimiento inesperado en Inglaterra: lo que una estudiante encontró bajo tierra sorprendió a todos

Durante una investigación en el norte de Inglaterra, una joven encontró un objeto que llevaba más de mil años oculto bajo tierra. El descubrimiento podría tener un valor histórico excepcional.

Una estudiante universitaria encontró un objeto de oro de más de mil años de antigüedad durante su primera participación en una excavación arqueológica en el norte de Inglaterra. El descubrimiento ocurrió apenas una hora y media después de iniciar los trabajos en un yacimiento de Redesdale, en Northumberland.

La pieza, atribuida al siglo IX, fue descubierta por Yara Souza, estudiante de la Universidad de Newcastle y originaria de Florida, Estados Unidos. El objeto apareció enterrado cerca del trazado de Dere Street, una antigua vía romana que conectaba York y Edimburgo, hoy integrada en parte a la carretera A68. "Fue increíble encontrar algo que no había sido visto por más de mil años, realmente me emocioné mucho", expresó Souza.

La excavación se llevó a cabo en julio, impulsada por un hallazgo previo en 2021 cuando el detectorista de metales Alan Gray localizó en el mismo sitio un objeto similar. Souza trabajó junto a otros estudiantes de Arqueología y especialistas de North East Museums para ampliar la investigación en la zona. La pieza mide cerca de cuatro centímetros y presenta un adorno en uno de sus extremos.

El descubrimiento lo hizo una estudiante en una antigua calzada romana image Especialistas creen que el hallazgo podría estar relacionado con antiguos rituales o ceremonias. Newcastle University/Portable Antiquities Scheme Los arqueólogos señalan que el oro era un material reservado a las élites. Dado que Dere Street unía importantes centros religiosos en Jedburgh y Hexham, los especialistas consideran que tanto este objeto como el hallado anteriormente podrían haber tenido un propósito ceremonial o religioso. El profesor James Gerrard calificó el descubrimiento como "un hallazgo emocionante y de calidad excepcional” y destacó que la vía continuó siendo un corredor de relevancia mucho después del dominio romano. "Es posible que este par de objetos haya sido enterrado deliberadamente", afirmó.

La pieza será sometida a estudios adicionales y podría exhibirse en el Great North Museum: Hancock. Para Andrew Agate, responsable de hallazgos del Portable Antiquities Scheme en el noreste de Inglaterra, el proyecto representa "un gran ejemplo de cómo los detectoristas de metales y los arqueólogos pueden colaborar para ampliar el conocimiento sobre el pasado en Northumberland".