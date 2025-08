Un estudio reveló la verdad sobre el Sudario de Turín, la tela que muestra la imagen de Jesús

Según Moraes, "una escultura en bajorrelieve no deforma la imagen y produce un resultado similar al de una fotocopia, tal como se observa en el sudario de Turín, porque solo marca las zonas de posible contacto directo, sin volumen real".

Aunque Moraes no indagó en las técnicas ni materiales que pudieron haberse empleado en la creación del sudario, considera plausible que artistas o escultores de la época, con conocimientos suficientes, hayan podido fabricar una pieza semejante mediante pintura o bajorrelieve. En el estudio se aclara que "aunque existe una remota posibilidad de que sea una impresión de un cuerpo tridimensional humano, es plausible considerar que artistas o escultores con conocimientos suficientes pudieron haber creado una pieza así, ya sea mediante pintura o bajorrelieve".

Desde la Universidad de Turín, el profesor de historia del cristianismo Andrea Nicolotti coincide con la hipótesis de Moraes, pero sostiene que no se trata de un descubrimiento: "Desde hace al menos cuatro siglos sabemos que la imagen corporal del sudario es comparable a una proyección ortogonal sobre un plano, lo que ciertamente no pudo haberse creado por contacto con un cuerpo tridimensional", escribió Nicolotti en Skeptic. "Moraes ha creado ciertamente imágenes bellas con ayuda de software, pero sin descubrir nada que no supiéramos ya", agregó.