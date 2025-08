No es cobre: el descubrimiento de la minera San Jorge en Mendoza

No hay cloacas, no hay gas, se corta la luz y cuando se corta la luz tampoco hay agua. Cuando hay un problema de salud, lo que primero quieren tomar los habitantes del pueblo es un colectivo, un auto o una ambulancia que los lleve a otro sitio. Los “hijos de Uspallata” también suelen dejar macadas sus huellas hacia el Este; son sus huellas de salida hacia otros rumbos. “Hace 10 días mi hijo se salvó de milagro en Mendoza. Lo tuve que llevar en mi auto particular”, explicaba Silvia, que tuvo que llevar en su auto particular a su niño cuando tuvo un problema pulmonar. “Para calentarnos volvemos al fueguito”, explicaba otra mujer. “Hay una sola secundaria para tres escuelas primarias”, decía otra. Entre sollozos, una joven madre daba un ejemplo recurrente. “Se tuvieron que ir mis hijos”, decía.