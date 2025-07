Minería: merma productiva pese a suba en exportaciones, ¿el cobre será el gran dinamizador?

Ante este escenario, el análisis explicó que “el oro y la plata representan el 81% de la canasta exportadora minera, no obstante, los principales yacimientos llevan varias décadas en operación, lo cual se traduce en la actualidad en una merma productiva”.

Al mismo tiempo, el estudio destacó que “además del potencial para superar el récord del 2012, las exportaciones mineras argentinas marcarían su quinto año consecutivo de crecimiento exportador” y valoraron “el récord productivo del litio argentino”, proyectando un crecimiento del 75% interanual.

Al explicar la previsión, las entidades manifestaron que “el desarrollo de este escenario moderado implica una expectativa de cumplimiento del 85% en los volúmenes productivos proyectados de oro, plata y litio, con expectativa de estabilidad en los precios promedio próximos a los niveles actuales para todo el 2025”.

En este sentido, aportaron que “se considera un valor del oro próximo a los US$ 3.300 por onza, de plata en US$ 32 por onza y de carbonato de litio en US$ 8.500 por tonelada LCE, valores alineados a los datos de precios publicados por el Banco Mundial y CME Group, muchos de los cuales son relevados y recopilados por la Secretaría de Minería de la Nación”.

La gran apuesta al cobre

Al destacar que “el crecimiento interanual de las exportaciones mineras en el primer semestre de este año ya es superior al 30%”, anticiparon que “frente a las crecientes inversiones en exploración y construcción de proyectos de cobre, la minería argentina aspira a volver a sumar otro complejo exportador en los próximos años”.

En este contexto, desde CAEM y la BCR remarcaron que “el 2025 espera consolidarse como un nuevo año de crecimiento exportador en valor, con oportunidades y desafíos hacia el futuro”.