Audiencia pública: el día más intenso del cerro San Jorge

Aunque parezca algo que no tiene mayor relevancia, el hecho de estar en el lugar del proyecto, sirvió para que se tenga una real dimensión de lo que se está discutiendo. La visión del cerro San Jorge , con su real dimensión y también su ubicación, permite darle forma a todo lo que se señala en el Informe de Impacto Ambiental y ver el lugar físico en el que se espera desarrollar la mina.

Muchos de los visitantes se sorprendieron porque no era tan grande como esperaban y no estaba en medio de la cordillera, sino apenas en la falda de la montaña. No es un factor menor, porque una de las claves para que los mendocinos comiencen a conocer un poco más de los procesos mineros, es que dimensionen de manera correcta lo que significa un desarrollo minero. En su día más intenso del Cerro San Jorge se mostró tal cual es, ni más ni menos, con su dimensión real. Este domingo volverá a ser el epicentro de la discusión minera y se espera que aparezcan las voces de quienes tienen una visión crítica de la minería.