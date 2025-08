Audiencia pública por San Jorge: apoyos, reclamos y esperanzas en el primer día

Live Blog Post

La política, presente. Los primeros en hablar fueron también dirigentes políticos. Guillermo Mosso, legislador provincial y promotor de la minería, fue el que abrió la ronda de opiniones. Mosso volvió a recordar los 15 años de historia que pasaron desde el primer paso. "Quién se hizo cargo del futuro que no fue", aseguró. Mosso es parte del oficialismo de Cambia Mendoza y comparte sector con muchos de los dirigentes que en 2011 también le bajaron el pulgar al proyecto San Jorge. Mosso hizo una enfática defensa del proyecto y atacó a los antimineros. "Van a venir a decir que no", repitió varias veces. "Muchos de lo que se oponen lo hacen usando información errada y sesgada", aseguró. "No puede valer lo mismo un panfleto que un dictamen. Hace años que se profetizan catástrofes que nunca ocurrieron. Hoy vengo a decir que sí", dijo.

Sol Salinas, también legisladora, fue la siguiente en hablar; también desde la política y apoyando el proyecto. "Mendoza está en un momento bisagra. No es un proyecto más. Tengo 33 años y soy diputada y llegará el momento de defenderlo en la Legislatura. Me conmueve y me enoja que hace 15 años esta discusión se ve coartada por mentiras", dijo la legisladora que es del Valle de Uco. Bernardo PARIZEK, biólogo, siguió y también apoyó .