Minería: Ferrer calificó de "cocoliche" el amparo que busca frenar la audiencia por San Jorge

El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer , cuestionó el amparo judicial que presentó el ex senador provincial Marcelo Romano, junto a un grupo de ambientalistas antimineros, con el objetivo de frenar la audiencia pública del proyecto San Jorge Cobre Mendocino, la cual está prevista para el 2 de agosto.

Entrevistado en el programa “Es Un Montón”, de MDZ Radio FM 105.5, Ferrer aseguró que “este amparo es un cocoliche jurídico” y sentenció que “es el último manotón de ahogado de un proceso que empezó en 2010. En el 2010 grupos antisistema, absolutamente anárquicos y delirantes a los que no le importa el desarrollo de Mendoza genuino y real, empezaron a presionar por la antiminería en la Legislatura”.

“Después vino el 2019 con la ley 9209 que modificó la 7722, una ley que duró una semana porque Suarez la mandó a aprobar y no tuvo los cojones para bancarla. Se cayó porque no bancó la presión y a estos grupos de antisistemas que fueron a tomar la Legislatura”, relató Ferrer .

proyecto-san-jorge.jpg

En este sentido, el titular de la Cámara de Servicios Mineros enfatizó que “los grupos tienen dos o tres líderes, ciudadanos comunes, que en base a mentiras aglutinan gente que obviamente tienen miedo. Pero esto empieza a liderarse desde la política. Por ejemplo, Difonso hace e hizo negocios con esta antiminería. Andá a preguntar a San Carlos si están contentos, si son Suiza o si están con las industrias florecientes. Ellos hacen un negocio y el negocio es tener una banca. Hay gente que los sigue y que no está informada, porque no tiene obligación de informarse porque está en el día a día subsistiendo”.

“Y después estos grupos se complementan con personas comunes, como por ejemplo (Federico) Soria que es uno de los líderes que aglutinan estos grupos anti todo. Estos tipos siguen a la política y la verdad que son muy pocos”, agregó.

Respecto del amparo judicial presentado por Romano, Ferrer sostuvo que “en el amparo afirman 6, 7 u 8 mentiras garrafales. Quieren suspender la audiencia pública del 2 agosto invocando una serie concatenada de mentiras y estupideces y postergarla para la primavera”.

En el mismo sentido planteó que “estos grupos son antidemocráticos y son los que no respetan la ley. Nosotros tenemos una ley hoy, que yo no la quiero, la odio a la 7722, pero este proyecto respeta a la 7722. Estos grupos piden que respetemos la ley pero si hay algo innovador que no viola la 7722 también lo boicotean”.

“Ellos dicen que hay falta de información y hay 4.500 hojas en un informe de impacto ambiental donde están todos los detalles milimétricos de todo lo que va a ser el respeto a nivel flora, fauna, recurso hídrico, ambiente y desarrollo con la comunidad, bajo apercibimiento de ser fuertemente castigada”, manifestó y añadió que “el amparo es solamente precautorio para suspender la audiencia. No están poniendo los porqué”.

Ferrer hizo hincapié en que “hace 15 años estudio Derecho Minero, estoy abierto a cualquier tipo de debate, pero debates serios con datos objetivos. La provincia y el país están fundidos, Uspallata no tiene servicios, la inserción del trabajador de Uspallata en el turismo o algún otra actividad es casi nula. Y los vendedores del apocalipsis y el biri biri, que le den a la provincia o a Uspallata una alternativa”.

Sobre el final del programa de MDZ Radio, el conductor Laureano Manson planteó una invitación para celebrar un debate entre Ferrer y Romano antes de la audiencia pública del 2 de agosto, para contrastar ambas visiones sobre el emprendimiento de cobre que busca instalarse en el departamento de Las Heras.