Encuentran una extraña escultura en piedra en una isla escocesa

El descubrimiento, realizado por un equipo universitario en las islas Orcadas, intriga a especialistas por sus detalles y por el misterio que rodea su origen.

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de las Tierras Altas e Islas (UHI) realizó un importante descubrimiento en la islas Orcadas. Durante una investigación en las bases de un antiguo muro medieval, una estudiante identificó una escultura de piedra con un nivel de detalle inusual para la región.

El descubrimiento fue realizado por Katie Joss, integrante del Instituto de Arqueología de UHI, mientras inspeccionaba los cimientos de una gran estructura en el sitio conocido como Skaill. Tras una breve investigación, los científicos identificaron que se trata de una cabeza tallada en piedra arenisca roja, que conserva elegantes rizos en el cabello, ojos cerrados, una leve sonrisa y cejas, lo que produce una expresión serena y realista. El rostro presenta una fractura en la nariz, lo que ha generado interrogantes entre los especialistas. Se desconoce si el daño fue accidental o resultado de un acto intencional de destrucción, una práctica común en el pasado cuando se intentaba eliminar el significado simbólico de ciertos objetos.

El descubrimiento emociona a los expertos La codirectora de la excavación, la doctora Sarah Jane Gibbon, expresó su sorpresa ante el descubrimiento. "Este es un descubrimiento muy emocionante. A lo largo de los años de excavaciones en Skaill y The Wirk, la torre vecina, encontramos varios fragmentos moldeados de arenisca roja, pero nunca algo similar a esto", señaló. Gibbon explicó que la pieza probablemente fue esculpida con piedra extraída de la isla de Eday, material que también se utilizó en otras construcciones históricas de la zona, como la antigua iglesia parroquial de St Mary.

image Cabeza tallada en piedra arenisca roja, hallada en las islas Orcadas durante las excavaciones en el sitio de Skaill. La escultura presenta una expresión serena y detalles faciales distintivos. UHI Archaeology Institute Según los arqueólogos, la escultura estaba destinada a ser observada desde el frente, con una leve inclinación que permite ver la parte superior de la cabeza. Si bien se han hallado objetos parecidos en la catedral de St Magnus, en Kirkwall, la expresión tranquila de esta figura resulta única. La doctora Gibbon destacó: "Los ojos son similares a los de las tallas de las primeras fases de la catedral, pero no encontré ninguna comparación directa para la expresión serena".

El lugar donde se realizó el descubrimiento, Skaill Farm, tiene edificaciones que datan del siglo XVIII, pero se asienta sobre los restos de la antigua aldea nórdica de Sigurd de Westness, un destacado caudillo vikingo del siglo XII y allegado al conde Rognvald, quien ordenó la construcción de la catedral de St Magnus.