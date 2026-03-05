Turistas hallaron en la playa de Santa Clara restos de un gigante prehistórico de 400 mil años

Lo que comenzó como una caminata tranquila por la playa terminó convirtiéndose en un descubrimiento extraordinario. Dos turistas encontraron en la costa de Santa Clara del Mar los restos fósiles de un megaterio, un enorme perezoso prehistórico que habitó la región hace más de 400.000 años.

El hallazgo ocurrió durante el fin de semana cuando Mario Cianciola y Lumar Ávila González, una pareja de Villa Ballester que había viajado a la costa para pasar unos días de descanso, recorría la zona de acantilados que bordea el mar.

Mientras caminaban observaron algo que sobresalía de una pared de tierra y roca. Se trataba de una esfera de color anaranjado, del tamaño aproximado de una pelota de fútbol, que llamó inmediatamente su atención.

En un primer momento pensaron que podía tratarse simplemente de una piedra con una forma particular. Sin embargo, el aspecto y el color del objeto despertaron curiosidad. Como la marea comenzaba a subir, decidieron retirarse del lugar. Al día siguiente regresaron para observarlo nuevamente. Con el paso de las horas y el movimiento del mar, parte del objeto había quedado más expuesto y se podían ver algunos centímetros adicionales del material incrustado en el acantilado.

Fue entonces cuando Cianciola decidió fotografiarlo y enviar la imagen a un amigo geólogo para pedirle una opinión. Tras observar la imagen, el especialista le sugirió que podía tratarse de algo más que una simple roca y recomendó contactar a un museo o a un equipo de paleontólogos.

Siguiendo ese consejo, el turista logró comunicarse con el paleontólogo Matías Taglioretti, del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” de Mar del Plata, quien se acercó hasta el lugar para evaluar el hallazgo.

El perezoso terrestre gigante más grande

Aunque en un primer momento mantuvo cierta cautela, tras examinar el objeto confirmó que se trataba de un fósil. Concretamente, del fémur derecho de un Megatherium americanum, el perezoso terrestre gigante más grande que existió sobre la Tierra.

restos fósiles santa clara del mar (3)

El hueso recuperado mide cerca de 80 centímetros de largo y alrededor de 50 centímetros de ancho. Los especialistas estiman que pertenece a un animal que vivió hace aproximadamente 400.000 años, durante el período en que gran parte de la región pampeana estaba habitada por enormes especies de la llamada megafauna sudamericana.

Según explicaron desde el museo, los fósiles de este animal no son frecuentes y el ejemplar encontrado presenta un estado de conservación excepcional. De hecho, los investigadores consideran que podría tratarse del fémur mejor preservado hallado hasta ahora en la región costera del sudeste bonaerense.

El característico color anaranjado del hueso se debe a las condiciones geológicas en las que quedó enterrado durante miles de años. Los especialistas detallaron que el fósil se encontraba en un antiguo nivel del terreno que representaba suelos encharcados donde circulaban óxidos de hierro, lo que terminó impregnando el material óseo.

La extracción

Una vez confirmado el hallazgo, el equipo del Laboratorio de Paleontología del Museo Scaglia organizó un operativo para rescatar la pieza. La extracción se realizó con rapidez para evitar que la erosión del acantilado o el avance de las mareas pudieran dañar el fósil.

Durante la exploración del lugar, los especialistas detectaron además que en el interior del acantilado podría encontrarse parte de la pelvis del animal. Sin embargo, su extracción resulta más compleja debido al riesgo de derrumbe del terreno.

El megaterio fue uno de los animales más impresionantes de la megafauna sudamericana. Este gigantesco perezoso terrestre podía alcanzar hasta seis metros de largo, medir alrededor de tres metros de altura y pesar cerca de cinco toneladas.

restos fósiles santa clara del mar (1)

Sus enormes garras, consideradas entre las más grandes del reino animal, le permitían alimentarse de vegetación y también excavar. Además, poseía pocos dientes, pero estos crecían constantemente para compensar el desgaste provocado por la ingesta de plantas duras y cenizas volcánicas que cubrían las planicies sudamericanas durante la formación de la cordillera de los Andes.

El notable estado de conservación del fémur permitirá a los investigadores analizar con mayor precisión la anatomía del animal. Los científicos ahora trabajarán en la limpieza, preparación y estudio del fósil en el Museo Scaglia de Mar del Plata. Una vez finalizadas las investigaciones, la pieza será trasladada al Museo de Ciencias Naturales Pachamama de Santa Clara del Mar.