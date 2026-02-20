El sorprendente fósil sonriente hallado en una isla en el norte de Inglaterra

Christine Clark, de 64 años, estaba buscando fósiles en una caminata el día después de Navidad en la isla de Lindisfarne, en el norte de Inglaterra , cuando algo le llamó la atención.

Se la llevó a casa y la publicó en una página de identificación de fósiles de Facebook.

Miles de "me gusta" y comentarios después, otros parecieron confirmar su sospecha de que se trataba, de hecho, de un antiguo animal marino.

"Cuentas de Cuddy"

Tony Jolliffe/BBC En un principio, Christine había estado buscando las pequeñas partes fosilizadas de un tallo de crinoideo, el cual históricamente se ha usado para hacer collares.

Christine viaja todos los años de vacaciones al condado de Northumberland, en el norte de Inglaterra, con su esposo Gerard, donde buscan lo que se conoce como "cuentas de Cuddy" en la isla de Lindisfarne, conocida como la "isla sagrada".

Esta extensión de tierra tiene solo 150 habitantes, queda aislada dos veces al día por el mar, y se considera la cuna del cristianismo inglés primitivo.

Las "cuentas" son las partes fosilizadas del tallo de un animal marino llamado crinoideo, pero que se apodó en honor a San Cuthbert, considerado el santo patrón del norte de Inglaterra.

"Llegó a la isla en la década de 670 como un monje que venía al priorato; está enterrado aquí y se produjeron milagros alrededor de su santuario", explicó la doctora Frances McIntosh, curadora de colecciones de la organización English Heritage.

Cientos de años después, en el siglo XIV, se empezaron a encontrar estos pequeños fósiles. "Pero no se sabía qué eran; creían que Cuthbert los hacía y que formaban parte de su proceso espiritual, y que al coleccionarlos podrían volverse más espirituales", dijo.

Y así, continuó la tradición y el día después de Navidad del año pasado, Clarke estaba buscando las cuentas cuando vio un fósil de aspecto completamente diferente entre las piedras de la playa.

"Vi este fósil sonriéndome; es la primera dentadura que encuentro", dijo bromeando.

Animales fosilizados

Tony Jolliffe/BBC Christine ha recibido solicitudes para vender el fósil, pero tiene la intención de dejarlo en su colección.

La BBC ha conseguido que el fósil sea identificado por el Servicio Geológico Británico (BGS), que confirmó que se trata de una parte más grande de un crinoideo.

Los crinoideos son animales marinos que aparecieron por primera vez en el período Cámbrico, hace más de 500 millones de años, lo que los convierte en uno de los animales complejos más antiguos del planeta, y aún existen versiones de él en la actualidad.

Tiene un tallo flexible, adherido al fondo marino, con brazos ramificados dispuestos alrededor del cuerpo principal del animal en la parte superior del tallo. Si bien es un animal, esta disposición les ha valido el apodo de "lirios de mar".

"El tallo está formado por discos pequeños, conocidos como huesecillos, y lo que Christine ha encontrado son varios de estos huesecillos conectados entre sí, formando lo que se denomina una columna", explicó el Dr. Jan Hennissen, paleontólogo principal del BGS.

En el caso del fósil hallado por Christine, el tallo se dividió longitudinalmente y se curvó, asemejándose a una boca sonriendo.

"Probablemente proviene de una formación rocosa llamada Formación Alston, que es una caliza oscura y tiene unos 350 millones de años", dijo el Dr. Hennissen.

Es muy raro encontrar un crinoideo completo. Suelen encontrarse los discos individuales que componen el tallo y que se conocen como las cuentas de San Cuthbert.

Tony Jolliffe/BBC News Un fósil de crinoideo completo es un hallazgo "relativamente raro" según el Servicio Geológico Británico, y lo más frecuente es que se descubran los huesecillos individuales del tallo.

Los fósiles de crinoideos se encuentran entre los más comunes en la costa de Northumberland. El Dr. Hennissen afirmó que, por lo general, es fácil identificar uno cuando se está ahí.

"La forma biológica es muy diferente a la de la roca circundante: puede tener un color o una composición diferentes", explicó. "Y se pueden apreciar estas líneas muy definidas, a diferencia de la lutita circundante".

Christine ha recibido ofertas para vender su fósil pero, por el momento, tiene la intención de quedárselo.

"A mucha gente le divierte", afirmó.

