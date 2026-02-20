Donald Trump ordena revelar archivos sobre ovnis y vida extraterrestre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que instruirá a distintas agencias gubernamentales a identificar y liberar archivos vinculados con objetos voladores no identificados ( ovnis ), fenómenos aéreos no identificados (UAP) y posibles formas de vida extraterrestre .

El mandatario explicó que la medida tiene como objetivo recopilar y hacer públicos documentos considerados sensibles durante décadas, al describirlos como asuntos "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes". El anuncio fue realizado a través de su red Truth Social.

Según detalló, la iniciativa involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, en un intento por transparentar información que históricamente ha alimentado teorías, investigaciones y debates sobre estos fenómenos.

Las declaraciones de Trump se produjeron luego de comentarios del expresidente Barack Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen. Consultado sobre la existencia de vida extraterrestre , Obama afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto", y añadió que no existen instalaciones secretas subterráneas, salvo que hubiera una conspiración que incluso escapara al conocimiento presidencial.

| URGENTE: Trump ordena al Pentágono y otras agencias relevantes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados.

Tras esas afirmaciones, Trump cuestionó a su antecesor y aseguró que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error". El mandatario también indicó que él mismo desconoce si los extraterrestres existen , aunque insistió en la necesidad de avanzar en la desclasificación de documentos oficiales.

Posteriormente, Obama aclaró en redes sociales que durante su gestión no vio "pruebas" de contacto con vida extraterrestre, aunque consideró probable la existencia de otras formas de vida en el universo debido a su magnitud.

Transparencia y antecedentes históricos

El anuncio volvió a poner en agenda el debate sobre la transparencia gubernamental en relación con fenómenos aéreos no identificados, un tema que ha generado interés público durante décadas.

Existen antecedentes relevantes, como la desclasificación realizada por la CIA en 2013, cuando se confirmaron documentos vinculados a la base militar conocida como Área 51, creada durante la administración de Dwight Eisenhower para el desarrollo de tecnología aérea.

Foto: ovnis.org.ar EE.UU. podría abrir archivos secretos sobre ovnis tras un anuncio de Donald Trump. Foto: ovnis.org.ar

Expectativas por la medida anunciada por Donald Trump

La decisión de avanzar con la liberación de archivos podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y la información clasificada sobre estos fenómenos. Sin embargo, aún no se precisaron plazos ni el volumen de documentación que será efectivamente publicado.

Mientras tanto, el interés global por los ovnis y los UAP continúa creciendo, impulsado tanto por declaraciones oficiales como por la difusión de registros y testimonios que mantienen abierto uno de los mayores interrogantes científicos y culturales de la actualidad.