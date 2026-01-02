Aseguran que el papa León XIV podría confirmar la existencia de supuesta vida extraterrestre

El ufólogo y cineasta Mark Christopher Lee causó controversia al afirmar que el Vaticano podría estar preparándose para la posibilidad de una invasión alienígena y que el papa León XIV podría pronunciarse sobre el contacto con extraterrestres durante el nuevo año.

El director de la película "God Vs Aliens" aseguró que se le dio un "acceso excepcional" a los archivos secretos del Vaticano y que está investigando documentación histórica sobre fenómenos inexplicables que podrían evidenciar contacto humano con vida extraterrestre.

Lee explicó el alcance de su investigación: "Se me ha concedido un acceso excepcional a los archivos secretos del Vaticano . Buscaré cualquier referencia histórica a fenómenos inexplicables, encuentros espirituales o cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre el posible contacto de la humanidad con vida inteligente más allá de la Tierra".

El realizador centra su trabajo en rastrear registros que puedan vincular experiencias espirituales del pasado con la posibilidad de encuentros extraterrestres, una línea de investigación que conecta con su teoría de que los avistamientos de ovnis y los fenómenos paranormales están relacionados, según explicó el medio británico The Daily Star.

Según Lee, ninguna institución enfrentaría mayores desafíos que la Iglesia católica si se confirmara la existencia de vida inteligente extraterrestre. "Si estamos cerca de confirmar la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra, ninguna institución sentirá las ondas de choque más que la Iglesia católica ", afirmó.

El ufólogo plantea que el nuevo Papa podría convertirse en el primer líder espiritual de la historia en abordar el primer contacto con seres de otro mundo, y cuestiona: "Tengo la intención de averiguar hasta qué punto está realmente preparada la Iglesia".

¿Qué implicaciones teológicas estaría considerando el Vaticano?

Lee sostiene que la Iglesia católica ya estaría reflexionando sobre las implicaciones teológicas y espirituales del descubrimiento de vida extraterrestre. El cineasta plantea interrogantes provocadores: "¿Podría ser que la Iglesia se haya estado preparando en silencio para este momento todo este tiempo, y qué podría revelar el nuevo Papa cuando finalmente se enfrente a la verdad?".

Además, sugiere que la institución religiosa podría estar mucho más abierta a la posibilidad de la existencia de extraterrestres de lo que el público general imagina.

¿Qué conexión establece entre la fe y fenómenos ovni?

En declaraciones sobre su película "God Vs Aliens", Lee vincula la espiritualidad con los avistamientos de objetos voladores no identificados: "La fe y la profecía siempre han guiado a la humanidad. Ahora, con la divulgación de los ovnis y el interés mundial en su punto álgido, estas fuerzas están convergiendo de una forma nunca vista".

El realizador concluye con una predicción audaz: "2026 podría ser el año en que todo cambie", sugiriendo que la convergencia entre el creciente interés público en los ovnis y las posibles revelaciones religiosas podría marcar un punto de inflexión en la historia de la humanidad.