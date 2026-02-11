Insólito: la Policía Civil de São Paulo se disfrazó para combatir el robo de celulares en carnaval

Agentes encubiertos en la ciudad de São Paulo detuvieron a ocho personas y recuperaron decenas de teléfonos robados en pleno festejo del carnaval.

En el comienzo del carnaval 2026, la Policía Civil de São Paulo decidió entablar una estrategia particular para combatir el delito durante las fiestas callejeras en la capital: infiltrarse en las celebraciones vestidos con disfraces de extraterrestres y personajes de películas con el propósito de arrestar a los sospechosos que se encontraban robando celulares. Los aprehendidos resultaron detenidos y terminaron en la comisaría.

Agentes del Departamento de Homicidios y Protección de las Personas (DHPP) detuvieron este sábado a cuatro hombres en el Parque Ibirapuera, tres de ellos por vender bebidas de fabricación ilegal sin ningún tipo de identificación o etiqueta y el cuarto sospechoso fue apresado con tres teléfonos celulares robados ocultos bajo la ropa.

Policía Civil De Sao Paulo Vestida Con Disfraces Para Impedir El Robo De Celulares En Carnaval 2 Instagram: Policia Civil do Estado de São Paulo Los "cazafantasmas" de la Policía de Sao Paulo Los arrestos se produjeron también el domingo, en el cual efectivos del Departamento de Homicidios y Protección Personal de la Policía Civil detuvieron a dos mujeres y un hombre, los cuales eran sospechosos de hurtar celulares en un bloqueo de carnaval en la región de Consolação, centro de la capital paulista.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los agentes de policía se encontraban desplegados entre los asistentes con disfraces de cazafantasmas al momento de interceptar al sospechoso. Los efectivos recuperaron cuatro teléfonos que fueron decomisados.

Policía Civil De Sao Paulo Vestida Con Disfraces Para Combatir El Robo De Celulares En Carnaval Instagram: Policia Civil do Estado de São Paulo Una de las mujeres fue capturada con 12 teléfonos celulares en una bolsa, mientras que su cómplice fue arrestada en la calle María Antonia intentando huir. Los tres delincuentes resultaron aprehendidos y trasladados a una comisaría, en la que quedó asentado el caso. Los teléfonos celulares que fueron incautados durante el operativo serán identificados antes de ser devueltos a las víctimas.